山崎貴監督、『プリミティヴ・ウォー』を絶賛「恐竜が怖くてよかった」 ルーク・スパーク監督とスペシャル対談
ベトナム戦争下のジャングルを舞台に、人間と恐竜の死闘を描く映画『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』（8月7日公開）のルーク・スパーク監督と、『ゴジラ-1.0』の山崎貴監督によるスペシャル対談映像がYouTubeで公開された。恐竜の描き方からVFX、演出、映画づくりへの哲学、そして未来の映画についてまで、クリエイターならではの視点で語り合っている。
【動画】山崎貴監督×ルーク・スパーク監督、スペシャル対談
本作の舞台は、ベトナム戦争中の1968年。特殊任務に就いた米軍グリーンベレーの精鋭「毒ヘビ部隊」が密林で消息を絶ち、その捜索を命じられた「ハゲワシ小隊」は、現地で恐竜の大群と遭遇する。ティラノサウルスやトリケラトプス、ケツァルコアトルスなどが登場し、兵士たちと陸・川・空を舞台に死闘を繰り広げる。
監督はオーストラリアの気鋭、ルーク・スパーク。過去にハリウッドで「君には恐竜映画は作れない」と言われた苦い経験を糧に、監督・脚本・製作・編集・美術を一人で担当。アイデアと技術、VFX全開、そして圧倒的熱量で、“映画史上最も容赦ない恐竜映画”を完成させた。
本作を鑑賞した山崎監督は、「恐竜が怖くてよかった」と第一声。「やっぱり恐竜って、本当に目の当たりにすると恐ろしいもの。野生動物として描かれていた恐竜が次々と襲ってくるので、とても楽しめました」と感想を述べた。
これにスパーク監督は、「それがまさに、この映画を作りたかった理由です」と反応。「一つは、恐竜を怖い存在として描きたいということ。そして、その恐竜をベトナム戦争という極限の恐怖と融合させることでした」と作品の狙いを説明した。「実際、ベトナム帰還兵は皆揃って『とにかく怖かった』と語ります。ベトコンや北ベトナム軍の存在、そしてジャングルそのものが恐怖だったわけです。原作を読んだとき、その精神状態の中に恐竜を登場させるという発想は見事だと思いました」と振り返った。
さらにスパーク監督は、「あなたの『ゴジラ-1.0』は私にとって本当に芸術です。そんなあなたに私の映画を観ていただけたことは本当に光栄です」 と敬意を表した。
山崎監督が、チームの規模感や膨大な物量で襲ってくる恐竜のVFXなどについても質問すると、スパーク監督は次のように答えた。
「僕たちのチームはとても小規模で、この作品が本当に完成するのか不安を抱えながら撮影を始めました。その後、僕自身が中心になってVFXチームを編成、オーストラリアだけでなく、世界中から参加してくれました。『キング・コング』、『ゴジラ』、『ジュラシック・パーク』などに携わった経験のあるメンバーもいましたが本当に少人数で、時差もある中で世界中に散らばるチーム全員とやり取りをしなければならず、ほぼ24時間体制で動いていたようなものです」
これを聞いて山崎監督は、「少人数と聞いて親近感が湧きます」と共感を示し、「その苦労は想像を絶するもの。とても少人数で作ったとは思えないクオリティーと物量で、本当にすごいと思いました」と称賛した。
対談ではこのほか、恐竜を怖く見せる演出、最新の古生物学を踏まえた描写、実写とVFXの融合、作品にかかるプレッシャー、続編の構想などについてトークを展開。
対談の終盤、山崎監督は「おそらく世界が注目していろんなチャンスが生まれると思います。本当に自分の好きなものをやれる機会にさらに恵まれると思いますが、翻弄されないように頑張ってください。VFXを使いつつ壮大な映画を作れる監督がまた現れたということは、映画業界にとって喜ばしいことだと思います」とスパーク監督を絶賛。「本当に続編も楽しみです。さらにすごいものをまた見せてください」とエールを送った。
スパーク監督も「今日はこうしてお話しできたことを心から光栄に思っています。『ゴジラ-0.0』はもちろん、監督やスタッフの皆さんがどんな作品を生み出していくのか、本当に楽しみにしています。オーストラリアから、これからも監督の一番の応援団でいたいと思います」と応じた。
なお、対談の全文は、同作の劇場パンフレットに収録される。
【動画】山崎貴監督×ルーク・スパーク監督、スペシャル対談
本作の舞台は、ベトナム戦争中の1968年。特殊任務に就いた米軍グリーンベレーの精鋭「毒ヘビ部隊」が密林で消息を絶ち、その捜索を命じられた「ハゲワシ小隊」は、現地で恐竜の大群と遭遇する。ティラノサウルスやトリケラトプス、ケツァルコアトルスなどが登場し、兵士たちと陸・川・空を舞台に死闘を繰り広げる。
本作を鑑賞した山崎監督は、「恐竜が怖くてよかった」と第一声。「やっぱり恐竜って、本当に目の当たりにすると恐ろしいもの。野生動物として描かれていた恐竜が次々と襲ってくるので、とても楽しめました」と感想を述べた。
これにスパーク監督は、「それがまさに、この映画を作りたかった理由です」と反応。「一つは、恐竜を怖い存在として描きたいということ。そして、その恐竜をベトナム戦争という極限の恐怖と融合させることでした」と作品の狙いを説明した。「実際、ベトナム帰還兵は皆揃って『とにかく怖かった』と語ります。ベトコンや北ベトナム軍の存在、そしてジャングルそのものが恐怖だったわけです。原作を読んだとき、その精神状態の中に恐竜を登場させるという発想は見事だと思いました」と振り返った。
さらにスパーク監督は、「あなたの『ゴジラ-1.0』は私にとって本当に芸術です。そんなあなたに私の映画を観ていただけたことは本当に光栄です」 と敬意を表した。
山崎監督が、チームの規模感や膨大な物量で襲ってくる恐竜のVFXなどについても質問すると、スパーク監督は次のように答えた。
「僕たちのチームはとても小規模で、この作品が本当に完成するのか不安を抱えながら撮影を始めました。その後、僕自身が中心になってVFXチームを編成、オーストラリアだけでなく、世界中から参加してくれました。『キング・コング』、『ゴジラ』、『ジュラシック・パーク』などに携わった経験のあるメンバーもいましたが本当に少人数で、時差もある中で世界中に散らばるチーム全員とやり取りをしなければならず、ほぼ24時間体制で動いていたようなものです」
これを聞いて山崎監督は、「少人数と聞いて親近感が湧きます」と共感を示し、「その苦労は想像を絶するもの。とても少人数で作ったとは思えないクオリティーと物量で、本当にすごいと思いました」と称賛した。
対談ではこのほか、恐竜を怖く見せる演出、最新の古生物学を踏まえた描写、実写とVFXの融合、作品にかかるプレッシャー、続編の構想などについてトークを展開。
対談の終盤、山崎監督は「おそらく世界が注目していろんなチャンスが生まれると思います。本当に自分の好きなものをやれる機会にさらに恵まれると思いますが、翻弄されないように頑張ってください。VFXを使いつつ壮大な映画を作れる監督がまた現れたということは、映画業界にとって喜ばしいことだと思います」とスパーク監督を絶賛。「本当に続編も楽しみです。さらにすごいものをまた見せてください」とエールを送った。
スパーク監督も「今日はこうしてお話しできたことを心から光栄に思っています。『ゴジラ-0.0』はもちろん、監督やスタッフの皆さんがどんな作品を生み出していくのか、本当に楽しみにしています。オーストラリアから、これからも監督の一番の応援団でいたいと思います」と応じた。
なお、対談の全文は、同作の劇場パンフレットに収録される。