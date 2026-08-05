打率、打点はリーグトップで本塁打は同2位と、ほぼ三冠王の成績で前半戦を終えた阪神の主砲・サトテルこと佐藤輝明（26）。球宴でもホームランを放って存在感を見せたが、関係者の注目は別のところにあったという。阪神OBが言う。

【写真】腰の入った豪快なスイングをする佐藤輝明

「サトテルは昨オフの契約更改が越年と難航したが、理由はポスティングによるメジャー移籍の問題。今オフの移籍容認を求めるサトテル側と球団の主張は平行線を辿った。サトテルの代理人の強引にも思える手法もあって交渉が着地することは難しく、シーズン中も代理人と球団が話し合うということでサインに至った。その話し合いの場が球宴前後にあるともされていた」

球団にはサトテルのポスティングを認めれば、エース格の才木浩人（27）ら他のメジャー志望の主力も続きかねないため、"前例"を作りたくない事情があるようだ。

「ポスティングは選手ではなく球団の権利。選手側が強引に進めることは難しい。サトテル側も2027年オフ以降の移籍を目指す次善の策に移行したとされますが、それでも早期に海を渡る可能性はゼロではない」（阪神担当記者）

甲子園にはヤンキース、パドレスなどメジャー10球団近くの関係者が入れ代わり立ち代わり視察に訪れているという。

「今季から海を渡ったホワイトソックス・村上宗隆（26）、ブルージェイズ・岡本和真（30）の活躍で、メジャーで"次の日本人大砲"を求める流れがある。阪神がリーグ連覇を果たしてサトテルが三冠王になったりすれば、世論もメジャー行きの流れを加速させる展開が考えられる」（前出・阪神担当記者）

ポイントのひとつは後継者が育つかで、期待されるのはルーキー・立石正広（23）だ。

「今は基本的にレフトでの起用。森下のコンディションで緊急的にサードに起用されるのではなく、サトテルの定位置を奪ってサードとして定着し、クリーンアップが打てるようなスラッガーに成長すれば、ルックスも抜群だしサトテルの移籍が早まる可能性はある。ただ、立石は左腕には3割以上の打率を残しているが、右腕には1割台前半。三振が多いのと、チャンスの弱く得点圏打率が低いのがネックです」（前出・阪神担当記者）

いくつもの条件が揃って今オフにサトテルが海を渡る展開はあるのか。

※週刊ポスト2026年8月14・21日号