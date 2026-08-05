金融経済教育推進機構の『家計の金融行動に関する世論調査（2025年）』によると、共働き世帯の金融資産保有額は平均1,940万円ですが、より実態に近い中央値は720万円にとどまります。将来を見据えて「夫婦2馬力」で計画的に貯蓄をしているつもりでも、“思いもよらない理由”でコツコツ貯めてきたはずの口座からお金が消えている可能性も……。世帯年収900万円・40代共働き夫婦の事例を見ていきましょう。

「夫婦ともに正社員で働いていて、一定の収入があるのだから安泰だろう」

共働き夫婦が増えたいま、そう考える人も少なくありません。しかし、実際のデータを見ると、決してそんなゆとりのある家庭はそう多くないことがわかります。

金融経済教育推進機構の『家計の金融行動に関する世論調査（2025年）』によると、二人以上世帯の金融資産保有額は平均で1,940万円にのぼります。しかし、より実態に近い「中央値」を見ると720万円にとどまっています。これは、一部の富裕層が平均を引き上げているためです。

共働きで収入を確保していても、子どもがいる場合、教育費の増加によって家計が圧迫されやすいのが現実です。

娘のために月15万円…10年間コツコツ続けた「共同口座」への積立

会社員のサオリさん（仮名・41歳）と夫のトモヤさん（仮名・43歳）は、結婚11年目。同じ職場で出会った2人は結婚後も共働きを続けており、世帯年収は約900万円あります。

子どもが生まれたことをきっかけに、約10年前から将来の教育費と老後資金に備えて「共同口座」を作り、毎月それぞれ7万5,000円ずつ、合計15万円を積み立ててきました。現在、小学4年生です。

夫婦で月15万円を10年間積み立てていれば、計算上は1,800万円です。サオリさんは、「1,800万円あれば大きな支出にも十分備えられるはず」と安心していました。

しかし、ある日、その前提が崩れます。中学受験を視野に娘を進学塾に通わせることになり、これを機に夫婦は教育費の計画を改めて見直すことに。

文部科学省の『令和5年度 子供の学習費調査結果』によると、世帯年収「800万円〜999万円」の層は、公立小学校に通う子どもの「学校外活動費」が年間平均37.5万円となっています。また、同調査によれば、幼稚園から高校卒業までの15年間の学習費総額は、すべて公立に通った場合で約614万円、すべて私立に通学した場合は約1,969万円にのぼることがわかっています。

学年が上がり受験が本格化すれば、さらにまとまった金額が必要になるだけでなく、受験に合格すれば娘は私立に進むため、教育費の準備は必至です。

サオリさんは久しぶりに、共同口座の残高を確認しにATMへ向かいました。記帳された通帳を見た瞬間、思わず声が出ました。

「……え？ なんでこんなに少ないの？」

想定では1,800万円あるはずの残高が、1,300万円ほどしかありません。それだけでなく、不自然な「引き出し履歴」も発見。帰宅後、サオリさんはすぐに夫に問い詰めました。

「ねえ、どうなってるの？ 500万円足りないんだけど」

トモヤさんはしばらく無言を貫いていましたが、やがて視線をそらしながら白状しました。数年前から、トモヤさんはこの口座から定期的に引き出しをしていたのです。用途は「株の投資のマイナスの穴埋め」でした。

「株で大きな損失を出してしまって……。俺の貯金だけじゃどうにもならず、少し借りるつもりで引き出したんだ」

「なんで引き出す前に相談してくれなかったの？」

サオリさんの問いに対し、トモヤさんは「冬のボーナスが出たらいずれ戻せばいいと思っていた」と答えました。しかし、その「いずれ戻す」は具体的な計画を伴うものではありません。

共同口座の“なんとなく運用”はトラブルの元

あとから冷静に話を聞くと、トモヤさんは教育費をはじめとした今後の支出増に備え、給与以外の収入を増やそうと、株式投資を始めたとのこと。しかし、相場急変の煽りを受け、元本割れを起こしてしまったようです。

近年、金融経済教育推進機構の調査でも、「元本割れを起こす可能性がある金融商品」を積極的に、あるいは一部保有しようと考えている二人以上世帯は53.9％にのぼることがわかっています。資産形成のために投資に踏み出す人が増えている一方で、損失に焦った結果、家族のお金に手を出してしまうケースもみられます。

最終的に2人は、家計のルールを根本から見直すことにしました。共同口座は「原則引き出し禁止」とし、どうしても使う場合は必ず事前に夫婦で合意すること。また、毎月の収支をお互いに共有し、それぞれの口座にいくら残っているのかを可視化することを約束しました。

共働き世帯における家計管理は、お互いの信頼の上に成り立っています。共同口座を活用する際こそ、“なんとなく”の運用を避け、定期的な残高確認と厳格なルールの徹底が不可欠だといえます。

［参考資料］

・金融経済教育推進機構『家計の金融行動に関する世論調査 2025年』

・文部科学省『令和5年度 子供の学習費調査結果』