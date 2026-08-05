織田裕二主演「踊る大捜査線 N.E.W.」趣里・増田貴久・佐藤二朗ら新メンバー紹介映像解禁 各キャラクター象徴する“謎のキーワード”も
【モデルプレス＝2026/08/05】俳優の織田裕二が主演を務める『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）より、新メンバー紹介映像が公開された。
【写真】「踊る大捜査線」個性豊かな新キャラ紹介映像公開
本作から新たに「踊る大捜査線」に参加する新メンバーの特別紹介映像が解禁。台東署の芝田ひばり（趣里）は、いつも捜査に作戦名をつけ、事件解決に意気込む【熱血】刑事。一方、麻布中央署の美浦秋（白洲迅）は、仕事とプライベートの間で【葛藤】を抱える今どきの刑事。そんな2人に、青島俊作が「一緒に行く？世界を救いに」と問いかける。
青島の同期であり、捜査一課長の北丘（佐々木蔵之介）は、現場を駆け回る青島とは対照的に【組織】の中で「このまま定年を待つ」と平穏を望む。さらに、若くして管理官に抜擢された真下勇気（増田貴久）は、父親である警察庁長官官房審議官補佐の真下正義をはじめ、代々警察官僚の【血統】を持つキャリア組。他にも、患者の過去が“視える”という不思議な【霊視】能力を持つクリニックの医師・指方（佐藤二朗）に、彼を【献身】的に支える看護師の掛井（玉井詩織）。署内の福利厚生を促進する「【幸福（しあわせ）】支援部隊」として活動する小昏（野呂佳代）に、謎の【失踪】を遂げた女子高生、村下希衣子（藤吉夏鈴）と須永あかね（齊藤なぎさ）など、個性豊かなキャラクターが勢ぞろいした。
熱血、葛藤、組織、血統、幸福、失踪、献身、霊視。「踊る」の世界に新たに加わる彼らが、どんな化学反応を生み出すのか。新メンバーとともに、新たな「踊る」の物語が動き出す。
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えのヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けた。
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田演じる主人公・青島を始めとした数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。
常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島俊作。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、青島俊作の新たな物語がここから始まる。（modelpress編集部）
ある日、東京都内で誘拐事件が発生。犯人は身代金を指定の場所まで持ってくるよう指示をし、間に合わなければ街を爆破するという。そして、なぜかその“運び屋”として青島を指名する。さらに、3Dプリンター拳銃を使用した連続殺人事件も発生。殺された被害者の1人である科学者が持っていた毒性ウイルスも盗まれており、警視庁には「ウイルスを街にばらまく」という脅迫文が届く。警視庁の捜査一課に着任した青島に、史上最悪クラスの難事件が次々に押し寄せる。“犯人”はいったい誰なのか。事件解決のため、青島は仲間とともに東京の街を走りに走りまくる。
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◆趣里・白洲迅・増田貴久ら「踊る大捜査線 N.E.W.」出演
本作から新たに「踊る大捜査線」に参加する新メンバーの特別紹介映像が解禁。台東署の芝田ひばり（趣里）は、いつも捜査に作戦名をつけ、事件解決に意気込む【熱血】刑事。一方、麻布中央署の美浦秋（白洲迅）は、仕事とプライベートの間で【葛藤】を抱える今どきの刑事。そんな2人に、青島俊作が「一緒に行く？世界を救いに」と問いかける。
熱血、葛藤、組織、血統、幸福、失踪、献身、霊視。「踊る」の世界に新たに加わる彼らが、どんな化学反応を生み出すのか。新メンバーとともに、新たな「踊る」の物語が動き出す。
◆織田裕二主演「踊る大捜査線 N.E.W.」
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えのヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けた。
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田演じる主人公・青島を始めとした数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。
常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島俊作。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、青島俊作の新たな物語がここから始まる。（modelpress編集部）
◆ストーリー
ある日、東京都内で誘拐事件が発生。犯人は身代金を指定の場所まで持ってくるよう指示をし、間に合わなければ街を爆破するという。そして、なぜかその“運び屋”として青島を指名する。さらに、3Dプリンター拳銃を使用した連続殺人事件も発生。殺された被害者の1人である科学者が持っていた毒性ウイルスも盗まれており、警視庁には「ウイルスを街にばらまく」という脅迫文が届く。警視庁の捜査一課に着任した青島に、史上最悪クラスの難事件が次々に押し寄せる。“犯人”はいったい誰なのか。事件解決のため、青島は仲間とともに東京の街を走りに走りまくる。
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