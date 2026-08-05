ゴルフのAIG全英女子オープンで優勝を飾った桑木志帆選手が4日、帰国後の記者会見に出席しました。

桑木選手はドイツのヘンゼライト選手とのプレーオフを制して大会制覇。過去には2019年の渋野日向子選手、2025年の山下美夢有選手が頂点に立ち、日本勢3度目の栄冠となりました。

全英女子オープンという大舞台で、直近8年で3度の優勝の日本勢。快挙を成し遂げた桑木選手は、その強さの秘訣(ひけつ)について、「JLPGAのレベルが高くなっているのも要因」とコメントします。

「JLPGAのセッティングが上がっている。自分でいうのもおこがましいんですけれど、飛距離も長くなってきていますし、ピンポジションもすごい考え抜かれてピンが立っていることが多い。グリーンも固くて速いってこともあるので、それはメジャーにいっても通用することもある」と日本ツアーのレベルの上昇を挙げました。

さらに、“チームジャパン”として選手同士の横のつながりにも言及。「グリーン脇で待ってくれているのがずっと見えていたので、すごいうれしかったですし、アメリカに行っても一人じゃないんだなって感じました」と、ポジティブな影響を明かしました。