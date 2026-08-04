香取慎吾、元SMAPオートレーサー・森且行の優勝に祝福コメント「前を向き続けた森くんの優勝に、勇気をもらいました！」
元SMAPメンバーでオートレーサーの森且行が、3日に行われた川口オート第8レース優勝戦において優勝。香取慎吾が祝福のコメントを寄せている。
【写真】森且行と再会！ 香取慎吾“4ショット”投稿にファン感動「泣いちゃった」
森は1996年にSMAPを脱退し、オートレーサーへと転身。2021年には飯塚オートでの接触事故で大けがを負うも治療とリハビリを重ねて復活。今回のレースで、2020年11月3日のSG第52回日本選手権オートレース以来、5年9ヵ月ぶりとなる優勝を飾った。
彼の優勝を受け、同じく元SMAPの香取は祝福のコメントを発表「森くん、大きな怪我からの復活優勝、本当におめでとうございます。5年9ヶ月ぶりという長い時間、諦めずに上を目指し、前を向き続けた森くんの優勝に、勇気をもらいました！これからも、がんばってください。僕も、がんばります！」とつづっている。
【写真】森且行と再会！ 香取慎吾“4ショット”投稿にファン感動「泣いちゃった」
森は1996年にSMAPを脱退し、オートレーサーへと転身。2021年には飯塚オートでの接触事故で大けがを負うも治療とリハビリを重ねて復活。今回のレースで、2020年11月3日のSG第52回日本選手権オートレース以来、5年9ヵ月ぶりとなる優勝を飾った。
彼の優勝を受け、同じく元SMAPの香取は祝福のコメントを発表「森くん、大きな怪我からの復活優勝、本当におめでとうございます。5年9ヶ月ぶりという長い時間、諦めずに上を目指し、前を向き続けた森くんの優勝に、勇気をもらいました！これからも、がんばってください。僕も、がんばります！」とつづっている。