メキシコ国立自治大学（UNAM）の中央図書館＝2025年10月27日、メキシコ市/Jeff Greenberg/Universal Images Group/Getty Images

（CNN）ダニエル・フェルナンド・ガルシア・ベラスケスさんは、メキシコで最も有名な大学の入試を4度受験し、ついに入学が保証されるはずの結果を手にした。

最初の3回は出身地から400キロ離れたメキシコ市で受験せざるを得なかった。名門のメキシコ国立自治大学（UNAM）が対面での受験を義務付けていたからだ。

4度目となる今年6月は、同大学史上初めて試験がオンラインで実施されたが、それでもメキシコ市まで足を運んだ。

ベラスケスさんは試験で120点満点中94点という好成績を残した。UNAMのコミュニケーション・ジャーナリズム学位課程への入学が認められるはずの得点だった。

それにもかかわらず、ベラスケスさんは今月10日に始まる新学期に出席できるかどうか分からない。広範囲に及ぶ不正行為とみられる事態に対処するため、UNAMが入学手続きを停止しているからだ。

UNAMは満点が異様なほど続出したことを受け、数千人分の試験を無効にした。一部の受験生が人工知能（AI）を使ったり、問題を事前に入手したりして不正を働いた可能性が浮上したのだ。無効とされたのは約15万件のうち約3000件にとどまるが、ベラスケスさんのように不正を疑われていない人も含め、受験生全員がこの問題に関するUNAMの調査結果を待つというどっちつかずの状態に置かれている。

UNAMをさらに悩ませているのは、不当な扱いを受けたと感じている受験生の多くが、試験で不正をできないようにするはずだったAI監視システムを非難していることだ。

この騒動は政治の最高レベルにまで及び、シェインバウム大統領は先月28日、真相解明のため検察の協力を仰ぐよう大学に提案した。

現代 メキシコ の象徴

UNAMの歴史は16世紀にまでさかのぼる。1929年に自治権を認められ、それ以降、現代メキシコの象徴として政治・社会運動の中心であり続けてきた。多くの国民が私立の高等教育の学費を支払えない同国でソーシャル・モビリティー（社会的流動性）を向上させる足掛かりともなっている。

こうした背景から、入学枠を巡る競争は激しい。毎年10万人あまりが出願するものの、通常80〜90％が不合格となる。

入学基準の厳格さは、入学枠の拡大を求める抗議活動がたびたび起きるほどだ。

UNAMは今年、オンラインで試験を実施することを決めた。受験しやすくすることで公平性を高める狙いだった。

大学によると、不正防止策として、AIベースのシステムが「各受験者のあらゆる行為・行動を捉えて記録」し、その情報を人間の監督者の支援に用いることになっていた。

何が問題だったのか

今年の試験は5月と6月の週末に実施され、メキシコ全土で15万人超が2万1962人の入学枠を争った。

その1カ月後、結果発表の直前になってUNAMは驚くべき発表を行った。試験の2％に当たる約3000件を無効にしたというのだ。「募集要項と大学規則に定められた内容に反する行為」が検知されたことが理由だという。

当時、大学はそれ以上の詳細を明らかにしなかったが、その後、満点の回答が異様に多かったことが判明。一部の受験生がAIツールを使ったり、問題を事前に入手したりして不正を働いた疑いが浮上した。

事態の調査を任された技術委員会のアルマ・マルドナド氏によれば、満点を取った受験生の数は例年と比べ3倍に増えた。また、正解が1問もなかったり、1〜2問しかなかったりした受験生の数も増えたという。

一方、TikTok（ティックトック）などのSNSでは、試験監視システムをだます方法を紹介しているとされる動画が相次いで拡散している。

受験したダニエル・フローレス・ミランダさんはCNNに、自分に代わって試験を解くコンピュータープログラムを知人から持ちかけられたと語った。

価格は2500ペソ（約2万3000円）で、ミランダさん自身は利用しなかったが、利用して合格した人を知っているという。

今後どうなるのか

AIへの依存が大きすぎ、人間による監視が不十分だったと一部受験生が苦情を申し立てる中、UNAMから試験の実施を請け負った企業テリトリウム・ライフは同社の監視システムを擁護している。

同社は技術委員会に宛てた書簡で、システムは「計画通り稼働した」とし、その完全性は「技術インフラだけに依存するものではない。切り離すことのできない二つの要素、つまり技術面の安全性と学術面の安全性を連携させる必要がある」と述べた。

UNAMは先月31日、委員会の調査結果を受け取り、一部の受験生が試験中に携帯電話や協力者をつかって不正を働いたことが判明したと発表した。他人になりすましたケースもあったという。

これを受け、大学は、今年または過去5年間のいずれかで合格点を取ったすべての受験生、約5万8000人を対象に、今度は対面で確認試験を実施すると発表した。

UNAMのロメリ学長は今回の試験を実施するにあたり、すべての受験生に「倫理的な行動」を示すよう求めた。

「不正のたくらみは、大学を傷つけるだけではなく、社会全体を傷つけ、社会構造をむしばむ。撲滅しなければならない行為だ」