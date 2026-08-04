ニュージーランドのウェリントンにある国会議事堂とその周辺/Hagen Hopkins/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）ニュージーランドで英語を公用語とする法案が議会を通過した。ただし、英語は既に裁判所でも議会でも広く使用されていることから、今回の動きは嘲笑の的になっている。

法案は、マオリ語とニュージーランド手話に加えて英語を同国の公用語とする内容。法務、政治、行政の場や書類上で英語を使い続ける上で、特に新たな規則などは必要としない。

政府の統計によると、2023年の時点で国民の95％以上（約480万人）が英語を使用していた。マオリ語は4.3％、手話は0.5％だった。

法案は連立政権の一画を担う右派のニュージーランド・ファースト党が推進し、7月30日に下院で可決された。

法案審議の議会演説で左派の野党・緑の党のタマサ・ポール議員は、時間の無駄だとして同法案を批判。マオリ語が公用語になった背景として「かつてマオリの人々から組織的に無理やり奪い取られた言語だからだ。この国の先住民の第一言語を認めさせるため、先住民の口から奪い取らせないために、我々は国会まで行進する必要があった」と指摘した。

その上で、英語はイングランドでさえ公用語ではないと述べ、「彼らでさえも、それが馬鹿馬鹿しすぎることを知っている」と強調した。

野党・労働党は、党内から疑念の声も上がったものの、同法案に賛成した。ただ、同党のカミラ・ベリッチ議員は「彼らはそのうち、季節の移り変わりまで法制化しようとするかもしれない」と皮肉った。

6月に下院へ提出された報告書によると、同法案に関して1601の個人・団体から司法委員会に寄せられた意見のうち、約3分の2が反対意見だった。