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【藤江氏コラム】解説者として大人気 本田圭佑「ライセンス必須の制度が正しいのか」の波紋と今後

あらためて振り返れば、突っ込みどころが満載の日本代表監督人事だった。

ノックアウトステージ初戦でブラジル代表に逆転負けを喫し、目標に掲げていた優勝に遠く及ばないベスト32で敗退した北中米W杯から帰国した7月2日。

森保一監督とともに都内で帰国報告会見に臨んだ日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長は、次期日本代表監督の人選を問う質問に次のように答えていた。

「代表監督を決める手順が決まっている。技術委員会や強化部会で大会の振り返りや総括をした後に、会長と技術委員長、そして会長が定める者による会合で（候補者を）決めてから理事会で決議される。しっかりと手順を踏まないなかで仮定の話をするのは、今日に関してはできないと思っています」

しかし、この時点で次期監督として森保監督の続投がすでに内定していた。

森保監督が前例のない半年間の短期契約をJFAと結び、史上最長をさらに更新する3期目の続投が承認されたJFA理事会から一夜明けた7月24日。 都内のホテルで記者会見に臨んだ宮本会長は今年3月の時点で、北中米W杯限りでの契約満了および退任を森保監督自身に告げていたと明かした上でこう続けた。

「5月にもう一度話をする機会を作り、森保さんに『アジア杯までやってもらう可能性はありますか』と伝えしました。それが今回のタイムラインです」

つまりW杯を目前に控え、選ばれた選手たちが必死に調整しているなかで、森保監督は来年1月のアジア杯サウジアラビア大会までの続投が決まっていた。

何よりも一度は退任を告げながらも続投を要請する。2期8年にわたって指揮を執った森保監督に対して、あまりにも敬意を欠いていたのではないか。

宮本会長と山本昌邦技術委員長、そして宮本会長が指名した西野朗・元日本代表監督の3人が決めた次期日本代表監督候補者、つまり森保監督は、15人で構成される理事会は満場一致で決議されたのか。

理事会後のブリーフィングでこう問われたJFAの湯川和之専務理事は「決議された、ということです」とだけ答えた。

つまり票が割れた可能性も捨て切れず、JFAのトップが見せた監督人事における迷走ぶりが、今後の組織運営に大きな影を落とす点も否定できない。

3月以降の2カ月間に、宮本会長は外国人監督の招聘を模索したとも明かす。

「W杯以降の監督を考えるなかで幅広い候補から検討する必要があると考え、そういった外国人監督のリストをもとに議論したこともあります」

候補には母国の豪州代表や横浜F・マリノス、英プレミアリーグのトッテナム・ホットスパーなどを率いたアンジェ・ポステコグルー氏らが挙がったとされる。

宮本会長が迷走した背景

しかし、7月上旬にサウジアラビアのアル・ナスル監督に就任したポステコグルー氏の年俸は日本円で約20億円。森保監督の約1億6000万円と桁がひとつ違う上に、行動を共にする腹心のスタッフ数人の人件費もさらに加わってくる。

2026年度予算で約31億円の赤字を見込むJFAとしては、とてもじゃないが手を出せる状況にない。 宮本会長が迷走した背景には、外国人に比べれば安価となる日本人監督路線の継承以外に道がなかった財政的な事情も見え隠れする。

さらに宮本会長は、ロサンゼルス五輪を目指す年代別日本代表を率いる大岩剛監督に、来年3月からA代表との兼任で指揮を託す理由をこう説明した。

「長く指揮を執るメリットとデメリットの両方がある。その意味で新しい空気もどこかのタイミングで必要だと考え、大岩監督にお願いしたいと伝えました」

しかし、9月から10月にかけての国際Aマッチデー期間は、U-21代表が出場する愛知・名古屋アジア競技大会と日程がほぼ重複する。

11月の国際Aマッチデー期間には、U-21代表が海外遠征を実施する方向で調整が進められている。

こうしたドタバタ劇もあって森保監督の半年間の続投が決まった。

最大で13試合の指揮を執る森保監督はしかし、目標として選手と共有していたはずの「優勝」を逃した北中米W杯の総括や責任にほとんど言及していない。

むしろ大岩監督への「繋ぎ」を受諾した理由に対してこう語っている。

「4年であれ、2年であれ、1年であれ、半年であれ、私自身は2050年までに日本がW杯で優勝するという、川淵さんが宣言された目標に向けて、自分に与えられた契約期間の中でやるべきことをやっていくだけだと思っています」

JFAの第10代会長、川淵三郎氏が2005年元日に発表した「JFA2005年宣言」を記者会見で持ち出し、そのなかの「JFAの約束2050」で掲げられた「FIFAワールドカップを日本で開催し、日本代表チームはその大会で優勝チームとなる」と言及した場面では、あまりの唐突ぶりに違和感を覚えずにはいられなかった。

対照的に北中米W杯を戦った選手たちは悔しさを糧に、少しでも頂点に近づこうと捲土重来を期している。

JFAの上層部で見られた迷走ぶりと総括の跡が見られない曖昧さ、そしてチーム内に生まれそうな目標設定に対するギャップが、新たなスタートを切る日本代表に影を落とさないか。

不安の種は尽きない。

（藤江直人／ノンフィクションライター）