¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¹¥¯¥Ð¥ëÁèÃ¥Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¶þ¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¡¡Ö¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¶¯¤¬¤êÈ¯¸ÀÏ¢È¯¤Î¥¦¥é
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥¹¥¯¥Ð¥ëÁèÃ¥Àï¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿àÇÔËÌá¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Ë¼ã¼êÍË¾³ô£³¿Í¤òÊü½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²¦¼Ô¤¬¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Þ¤Ç¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â¥¹¥¯¥Ð¥ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¹¤ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÊÆ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÍË¾³ô¤òÊú¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÁèÃ¥Àï¤Ç¶þ¤·¤¿¤È¤ÎÏÀÄ´¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤â¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ëÄÉÀ×¤Ç¼ºÇÔ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÆü¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÁÈ¿¥¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£»ñ¶âÎÏ¤È°éÀ®»ñ»º¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Ãí¤®¹þ¤à½ÉÅ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈà¤é¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥à¡¦¥·¥å¥ê¥Ã¥È¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤â°Õ¤Ë²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨£±£°¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÆÃ¤Ë°Õ¸«¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èà¾å¤«¤éÌÜÀþá¤Ç¶¯Ä´¡£¡ÖËüÁ´¤Ê¤é¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇÀþ¤äÀèÈ¯¿Ø¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¼Ô¤é¤·¤¤¼«¿®¤ÎÉ½¤ì¤È¤â¼è¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥¹¥¯¥Ð¥ë¤È²¦¼Ô¤ò¶¯Îõ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¾·¤¤½¤¦¤À¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÆÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿È¯¸À¤À¤±¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¯¤¬¤ê¤«¡¢ËÜÊª¤Î³Î¿®¤«¤Ï£±£°·î¤ËÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±Æü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤òÅê¼ê£´¿Í¤È¤Î¸ò´¹¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¡¢£²£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£¶ÂÇÅÀ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£µ³ä£¶Ê¬¤òµÏ¿¡£ÄãÄ´¤ÊÂÇÀþ¤Ø¤ÎÂ¨¸úÌô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÏÂÇ¤Ä¤è¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ºÇ¸å¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿ÀÚ¤ê»¥¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊä¶¯ºö¤¬¡ÖµÈ¡×¤È½Ð¤ì¤Ð¡¢¶¯µ¤È¯¸À¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ì¼«¿®¤È¤·¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡Ö¶§¡×¤È½Ð¤Æ£±£°·î¤Ë¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ÎÁ°¤Ç¶þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÏ¢¸Æ¤Ï¡¢ºÇÂçµé¤Î¶¯¤¬¤ê¤È¤·¤Æ¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£