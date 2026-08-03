結成15周年ふぉ〜ゆ〜、anan初カバーを飾る 全員40歳になる記念イヤー
ふぉ〜ゆ〜の福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介が、8月19日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2508号（マガジンハウス）で、全員40歳を迎える結成15周年にして初カバーを飾ることがわかった。誌面ではセクシー、キュート、大人、エモーショナルな4つの魅力を見せるほか、ソロインタビューやメンバー座談会などを収めている。
【写真】堂本光一＆ふぉ〜ゆ〜、そろってイベントに登場！
同じ年に生まれ、メンバー全員に「YU」がつく、ふぉ〜ゆ〜の4人。本誌の発売前週に初の日本武道館公演「ふぉ〜ゆ〜 一夜限りの15周年LIVE I♡YoU 〜3939です〜」を開催し、10月、11月で、4人そろって40歳になるという直前のアニバーサリータイミングで、anan初表紙を飾る運びとなった。セクシーな大人ムード漂う表紙カットは、結成15周年を記念した特別仕様となっている。
今号の特集は「睡眠の技術」。猛暑続きで疲弊した体の回復に向けた、睡眠の取り方やアイテム、スムーズな眠りのためのツボ押しやレシピなどを紹介する。
グラビアのテーマは、ふぉ〜ゆ〜にちなんで4つの“U”で構成。まずは表紙でも着用したブラックスーツをまとった“Ultra Sexy”。タートルネックトップスやブラックシャツなど、それぞれの雰囲気に合った組み合わせのトップスを着こなした最高にセクシーな姿を披露。ソロカットではメンバーカラーをバックにクールに決めている。
2つめの“U”は、睡眠特集にちなんで“Unwind”（力を抜いた）カット。ホワイトやグレージュのリラックスウェアを着用し、4人が寝転べそうな特大ベッドを用意。布団を取り合ったり、枕を投げたりとゆるりとした空気感を放ち、キュートで癒されるおやすみふぉ〜ゆ〜を届ける。
3つめの“U”は、“Urban”。レザージャケットやアイウェア、ブラウンをベースにしたコーディネートに。大人な彼らにぴったりの都会的なファッションシューティングを披露する。
ラストは“Unite”。ふぉ〜ゆ〜がこれまで立った舞台名やファンネームなどがプリントされたポスターが貼られたセットで撮影した。ここでは、全ペアの2ショットも。それぞれのペアのキャラクターを感じさせるエモーショナルなカットにも注目だ。
そしてふぉ〜ゆ〜の4人による、特集にちなんだ“すやすや”トークも掲載。ソロインタビューでは、15年の歩みやファンへの想い、そして共に過ごしてきたメンバーへの想いを語る。また、全ペアカットに掲載したメンバーへのメッセージでは、業務連絡や秘めた想いなど、こちらも豊富なバリエーションで届ける。
さらにメンバー座談会も実施。“初の日本武道館公演への想い”“今だから話せる危機”“次なる目標”などを熱く語り合っている。常に真摯で仲が良く、ファンのみならずスタッフからも愛される4人の人柄が伝わる座談会となっている。
なお本号の後半ではTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇‐禍進譚‐』を特集、CLOSE UPにはHowzitが登場する。
「anan」2508号は、マガジンハウスより8月19日発売。特別定価980円。
【写真】堂本光一＆ふぉ〜ゆ〜、そろってイベントに登場！
同じ年に生まれ、メンバー全員に「YU」がつく、ふぉ〜ゆ〜の4人。本誌の発売前週に初の日本武道館公演「ふぉ〜ゆ〜 一夜限りの15周年LIVE I♡YoU 〜3939です〜」を開催し、10月、11月で、4人そろって40歳になるという直前のアニバーサリータイミングで、anan初表紙を飾る運びとなった。セクシーな大人ムード漂う表紙カットは、結成15周年を記念した特別仕様となっている。
グラビアのテーマは、ふぉ〜ゆ〜にちなんで4つの“U”で構成。まずは表紙でも着用したブラックスーツをまとった“Ultra Sexy”。タートルネックトップスやブラックシャツなど、それぞれの雰囲気に合った組み合わせのトップスを着こなした最高にセクシーな姿を披露。ソロカットではメンバーカラーをバックにクールに決めている。
2つめの“U”は、睡眠特集にちなんで“Unwind”（力を抜いた）カット。ホワイトやグレージュのリラックスウェアを着用し、4人が寝転べそうな特大ベッドを用意。布団を取り合ったり、枕を投げたりとゆるりとした空気感を放ち、キュートで癒されるおやすみふぉ〜ゆ〜を届ける。
3つめの“U”は、“Urban”。レザージャケットやアイウェア、ブラウンをベースにしたコーディネートに。大人な彼らにぴったりの都会的なファッションシューティングを披露する。
ラストは“Unite”。ふぉ〜ゆ〜がこれまで立った舞台名やファンネームなどがプリントされたポスターが貼られたセットで撮影した。ここでは、全ペアの2ショットも。それぞれのペアのキャラクターを感じさせるエモーショナルなカットにも注目だ。
そしてふぉ〜ゆ〜の4人による、特集にちなんだ“すやすや”トークも掲載。ソロインタビューでは、15年の歩みやファンへの想い、そして共に過ごしてきたメンバーへの想いを語る。また、全ペアカットに掲載したメンバーへのメッセージでは、業務連絡や秘めた想いなど、こちらも豊富なバリエーションで届ける。
さらにメンバー座談会も実施。“初の日本武道館公演への想い”“今だから話せる危機”“次なる目標”などを熱く語り合っている。常に真摯で仲が良く、ファンのみならずスタッフからも愛される4人の人柄が伝わる座談会となっている。
なお本号の後半ではTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇‐禍進譚‐』を特集、CLOSE UPにはHowzitが登場する。
「anan」2508号は、マガジンハウスより8月19日発売。特別定価980円。