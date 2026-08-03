ミセスがツッパリに！ 松山ケンイチが本気のメンチ切り？ 高橋文哉も参戦 今夜の『テレビ×ミセス』
今夜8月3日20時55分からの『テレビ×ミセス』（TBS系）は、金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）より松山ケンイチと高橋文哉を迎え、ダイアン・津田篤宏も加わった「金ドラチーム」と「ミセスチーム」が、ツッパリ姿で挑む根性試しで火花を散らす。負けたチームには恥ずかしい罰ゲームが？
【写真】ミセスと豪華ゲスト陣が、ツッパリ特注衣装で大メンチ切り対決！
Mrs. GREEN APPLEがMCを務める本番組。
今夜は新企画として、気合と根性が試される「ツッパリ×ミセス」を開催。お互いに「ビビってんじゃねーよ！」「ぜってぇ負けねぇからな！」と激しいメンチ切りとあおり合いが繰り広げられるなか、松山・高橋もオープニングからボルテージMAXに。そんななか、若井滉斗、藤澤涼架は、終始ヤンキーキャラがつかみきれない？
また今回は、全員がこだわりの詰まった刺繍入りの特注特攻服を身にまとう。「美星主（ミセス）」の漆黒の衣装には「鍵盤上等」「六弦制覇」「天歌無双」と文字が刻まれる。それぞれのルーツが込められた金ドラ俳優二人の衣装にも期待が高まる。
勝負は、制限時間内にお箸でドミノを並べる「お箸ぷるぷるドミノ」からスタート。「鬼に金棒、文哉に箸だよ！」と気合十分の高橋が意外な才能を発揮？ そして、ミニミニバイクを使った「卓上チキンレース」では、藤澤vs津田の日曜劇場『リブート』対決が実現。さらに最終レースでは松山がミラクルを起こす？
また「ミセスと料理対決がしたい」と高橋がリクエストしたという企画「一撃みそ汁」は、約20人前の出汁に、目分量で一回だけ味噌を投入し、進行・陣内智則を納得させる絶品味噌汁を目指す対決。料理上手の高橋と大森元貴のタイマン勝負の行方は？
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』。ために、日本版主題歌「Brand New」を書き下ろしたMrs. GREEN APPLE。同曲を携え、ロサンゼルスで開催されたワールドプレミアに参加し、レッドカーペットを歩くミセスの3人に『テレビ×ミセス』ならではの無茶振りミッションを発動。世界中のメディアが集まる大舞台で、果たしてミセスは極秘ミッションを成功させることができるのか？
華やかな会場の様子はもちろん、世界的キャストが集結するプレミアの熱気や、ここでしか見られない3人の姿が見どころだ。
そして、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の映画制作の心臓部である、ロサンゼルス「ソニー・ピクチャーズ・スタジオ」へ特別にミセスが潜入。スパイダーマンの糸の効果音はまさかのあの道具で？ 映画の制作過程が明らかとなる。
「ライブ×ミセス」では、Mrs. GREEN APPLEが映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日本版主題歌「Brand New」を披露。
孤独や痛みを抱えながらも前を向き、新たな一歩を踏み出す意志を歌った力強い歌詞と、スケール感あふれるアップビートなサウンドが合わさった話題のナンバー。エネルギッシュなパフォーマンスを、ロサンゼルスの街並みを一度に望める眺望抜群のロケーションからスペシャルバージョンで届ける。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて8月3日20時55分放送。
【写真】ミセスと豪華ゲスト陣が、ツッパリ特注衣装で大メンチ切り対決！
Mrs. GREEN APPLEがMCを務める本番組。
今夜は新企画として、気合と根性が試される「ツッパリ×ミセス」を開催。お互いに「ビビってんじゃねーよ！」「ぜってぇ負けねぇからな！」と激しいメンチ切りとあおり合いが繰り広げられるなか、松山・高橋もオープニングからボルテージMAXに。そんななか、若井滉斗、藤澤涼架は、終始ヤンキーキャラがつかみきれない？
勝負は、制限時間内にお箸でドミノを並べる「お箸ぷるぷるドミノ」からスタート。「鬼に金棒、文哉に箸だよ！」と気合十分の高橋が意外な才能を発揮？ そして、ミニミニバイクを使った「卓上チキンレース」では、藤澤vs津田の日曜劇場『リブート』対決が実現。さらに最終レースでは松山がミラクルを起こす？
また「ミセスと料理対決がしたい」と高橋がリクエストしたという企画「一撃みそ汁」は、約20人前の出汁に、目分量で一回だけ味噌を投入し、進行・陣内智則を納得させる絶品味噌汁を目指す対決。料理上手の高橋と大森元貴のタイマン勝負の行方は？
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』。ために、日本版主題歌「Brand New」を書き下ろしたMrs. GREEN APPLE。同曲を携え、ロサンゼルスで開催されたワールドプレミアに参加し、レッドカーペットを歩くミセスの3人に『テレビ×ミセス』ならではの無茶振りミッションを発動。世界中のメディアが集まる大舞台で、果たしてミセスは極秘ミッションを成功させることができるのか？
華やかな会場の様子はもちろん、世界的キャストが集結するプレミアの熱気や、ここでしか見られない3人の姿が見どころだ。
そして、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の映画制作の心臓部である、ロサンゼルス「ソニー・ピクチャーズ・スタジオ」へ特別にミセスが潜入。スパイダーマンの糸の効果音はまさかのあの道具で？ 映画の制作過程が明らかとなる。
「ライブ×ミセス」では、Mrs. GREEN APPLEが映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日本版主題歌「Brand New」を披露。
孤独や痛みを抱えながらも前を向き、新たな一歩を踏み出す意志を歌った力強い歌詞と、スケール感あふれるアップビートなサウンドが合わさった話題のナンバー。エネルギッシュなパフォーマンスを、ロサンゼルスの街並みを一度に望める眺望抜群のロケーションからスペシャルバージョンで届ける。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて8月3日20時55分放送。