明日の『風、薫る』“りん”見上愛、避病院の環境を整えて看病婦たちに指示を出す
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「黎明（れいめい）の翼」（第92回）が8月4日に放送される。
【写真】中村倫也が患者役で出演『風、薫る』第92回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第92回あらすじ
りんは避病院の環境を整え、看病婦たちに指示を出す。患者の中には東京から来た男（中村倫也）もいた…。感染者が増え、対応に困っているところに、思いがけない人物がやってくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】中村倫也が患者役で出演『風、薫る』第92回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第92回あらすじ
りんは避病院の環境を整え、看病婦たちに指示を出す。患者の中には東京から来た男（中村倫也）もいた…。感染者が増え、対応に困っているところに、思いがけない人物がやってくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。