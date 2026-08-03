『GTO』第3話 “鬼塚”反町隆史、男子生徒の恋愛をアシスト “告白大作戦”を掲げて奮闘
反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）の第3話が3日の今夜放送される。
【写真】梶原叶渚演じる若槻琴音『GTO』第3話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる！
■第3話あらすじ
“鬼塚は存在しないことにしよう”という言葉どおり、1年B組では生徒たちが鬼塚の言葉に反応しなくなり、結（稲垣来泉）と健太（森本陸斗）は、異変に気付いた鬼塚に新たな書き込みがあったことを知らせる。鬼塚は、クラスに“鬼塚はずし”を誘発するような“影のボス”が存在するのではないかと疑うが、二人はそれを否定。誰が書き込んでいるのか見当もつかないと話す。
そんな中、クラスの若槻琴音（梶原叶渚）が、柏原（生見愛瑠）の決めたペアワークの相手を変えてほしいと職員室へやって来る。聞けば、ペアになった吉田歩夢（川口和空）が、気付くといつも自分をにらんでいるのだという。しかし実は、歩夢が送る視線には淡い“恋心”が隠されていて、それに気付いた鬼塚は「正直に打ち明ければいい」とアドバイス。
しかし、自己肯定感の低い歩夢は勇気を出して告白するどころか、鬼塚に「琴音が僕を好きになるようにしてくれる？」とむちゃなお願いをする。
歩夢の頼みを断り切れない鬼塚は、それとなく琴音に歩夢の思いを伝えるが、案の定、逆効果。恋愛はコスパが悪いと断言する琴音に「誰とも付き合う気ないんで」と拒絶されてしまう。
それを知った歩夢は激しく落ち込み、思いを断ち切ろうとするが、一方で鬼塚は、歩夢には自分の気持ちを自らの言葉で伝えてほしいと考え「告白大作戦」を提案。そこになぜか龍之介（工藤阿須加）も招集される…。
ドラマ『GTO』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】梶原叶渚演じる若槻琴音『GTO』第3話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる！
“鬼塚は存在しないことにしよう”という言葉どおり、1年B組では生徒たちが鬼塚の言葉に反応しなくなり、結（稲垣来泉）と健太（森本陸斗）は、異変に気付いた鬼塚に新たな書き込みがあったことを知らせる。鬼塚は、クラスに“鬼塚はずし”を誘発するような“影のボス”が存在するのではないかと疑うが、二人はそれを否定。誰が書き込んでいるのか見当もつかないと話す。
そんな中、クラスの若槻琴音（梶原叶渚）が、柏原（生見愛瑠）の決めたペアワークの相手を変えてほしいと職員室へやって来る。聞けば、ペアになった吉田歩夢（川口和空）が、気付くといつも自分をにらんでいるのだという。しかし実は、歩夢が送る視線には淡い“恋心”が隠されていて、それに気付いた鬼塚は「正直に打ち明ければいい」とアドバイス。
しかし、自己肯定感の低い歩夢は勇気を出して告白するどころか、鬼塚に「琴音が僕を好きになるようにしてくれる？」とむちゃなお願いをする。
歩夢の頼みを断り切れない鬼塚は、それとなく琴音に歩夢の思いを伝えるが、案の定、逆効果。恋愛はコスパが悪いと断言する琴音に「誰とも付き合う気ないんで」と拒絶されてしまう。
それを知った歩夢は激しく落ち込み、思いを断ち切ろうとするが、一方で鬼塚は、歩夢には自分の気持ちを自らの言葉で伝えてほしいと考え「告白大作戦」を提案。そこになぜか龍之介（工藤阿須加）も招集される…。
ドラマ『GTO』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。