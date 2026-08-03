慶應卒・気象予報士美女45歳、タイトなニットワンピ姿に「素敵」「綺麗」の声
気象予報士の吉井明子が1日にinstagramを更新。タイトなニットワンピース姿を披露すると、ファンから称賛が寄せられている。
【写真】「二枚目の破壊力よ」と声が上がった吉井明子の浴衣姿アップショット
吉井が投稿したのは自身のソロショット。写真にはニットワンピースを着てカメラに微笑みかける姿が収められている。
彼女のスタイルのよさが強調されたタイトなワンピース姿に、ファンからは「すごく綺麗です」「明子さんめっちゃ可愛い」「クールビューティー過ぎます」「素敵な笑顔ありがとうございます」などの声が集まっている。
■吉井明子（吉井明子）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）
【写真】「二枚目の破壊力よ」と声が上がった吉井明子の浴衣姿アップショット
吉井が投稿したのは自身のソロショット。写真にはニットワンピースを着てカメラに微笑みかける姿が収められている。
彼女のスタイルのよさが強調されたタイトなワンピース姿に、ファンからは「すごく綺麗です」「明子さんめっちゃ可愛い」「クールビューティー過ぎます」「素敵な笑顔ありがとうございます」などの声が集まっている。
■吉井明子（吉井明子）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）