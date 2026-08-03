フリーアナ→49歳で難関資格合格の才女、美しすぎる！ すっぴんドアップショットに反響
フリーアナウンサーでタレントの山本モナが2日にInstagramを更新し、ノーメイクの近影を披露すると、ファンから「相変わらずお綺麗」「美人」といった反響が寄せられた。
【写真】フリーアナ→49歳で難関資格合格の才女、「ほろ酔い」ショット
山本が「髪型かえたよ」と報告するとともに、アップショットを公開。「休みの日は、基本ノーメイクだから、眼鏡率高いです」とつづるとおり、黒縁眼鏡をつけている。「これはいますごく気に入ってる」とアイウェアも紹介している。
コメント欄にはノーメイクの山本の美しさに注目が集まり、「モナ 似合う似合う」「むっちゃ良き」「美人だな」「可愛い弁護士、女子アナ！」といった称賛が寄せられた。
■山本モナ（やまもと もな）
1976年2月11日生まれ。広島県出身。1998年4月、朝日放送に入社し、同局の情報番組に出演。2005年6月に朝日放送を退社し、以降はフリーアナウンサー、タレントとして活動。2022年に早稲田大学大学院法務研究科（既修者コース）に入学。2024年3月に卒業すると、翌年には司法試験に合格した。プライベートでは2010年8月に一般男性と結婚。2012年に女児、2014年に男児を出産している。
引用：「山本モナ」Instagram（@monayamamoto）
【写真】フリーアナ→49歳で難関資格合格の才女、「ほろ酔い」ショット
山本が「髪型かえたよ」と報告するとともに、アップショットを公開。「休みの日は、基本ノーメイクだから、眼鏡率高いです」とつづるとおり、黒縁眼鏡をつけている。「これはいますごく気に入ってる」とアイウェアも紹介している。
■山本モナ（やまもと もな）
1976年2月11日生まれ。広島県出身。1998年4月、朝日放送に入社し、同局の情報番組に出演。2005年6月に朝日放送を退社し、以降はフリーアナウンサー、タレントとして活動。2022年に早稲田大学大学院法務研究科（既修者コース）に入学。2024年3月に卒業すると、翌年には司法試験に合格した。プライベートでは2010年8月に一般男性と結婚。2012年に女児、2014年に男児を出産している。
引用：「山本モナ」Instagram（@monayamamoto）