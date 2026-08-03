『VIVANT』“乃木”堺雅人、まさかの人物と対面で絶句 衝撃ラストに鳥肌「別班!?」「さすがに声出た」（ネタバレあり）
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第12話が2日に放送され、ラストで乃木（堺）が驚きの人物と対面すると、ネット上には「鳥肌すごい」「別班!?どういうこと!?」「さすがに声出たわ」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】乃木（堺雅人）を絶句させた驚きの人物
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
自衛隊の非公認部隊である別班。その一員である乃木憂助は、テント創設者で実の父親でもあるノゴーン・ベキ（役所広司）を射殺した。しかしその裏で、黒須（松坂桃李）を含む5名の別班員が拉致される事件が発生。帰国直後、乃木は別班招集を意味する“赤い饅頭”を発見すると、再び危険な任務へ身を投じていく。
そんな中、一連の事件の首謀者として、警視庁公安部所属にしてテントのモニター・新庄（竜星涼）の存在が浮上する。乃木は公安部の野崎（阿部寛）の協力を得て、テントの拠点があるバルカへ。そこからキプロスへ渡り、テントの幹部・アリ（山中崇）と再会するのだった。
第12話では、タイ・バンコクへ潜入した乃木が現地の別班員と合流することに。潜伏中のホテルの部屋で「1355にあなたの部屋に行くそうです」という指令を受けた乃木。予定の時刻に乃木の部屋を訪れたのは、丸菱商事の専務で防衛大学校出身の長野（小日向文世）だった。
乃木が思わず絶句し、長野も驚きの表情を浮かべたところで第12話が幕を下ろすと、ネット上には「えぇ?!マジか」「ちょー衝撃」「鳥肌すごいんだが」「おもしろくなってまいりました!!」「長野専務が別班!?どういうこと!?」「ラストさすがに声出たわ」などの声が相次いでいた。
【写真】乃木（堺雅人）を絶句させた驚きの人物
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
そんな中、一連の事件の首謀者として、警視庁公安部所属にしてテントのモニター・新庄（竜星涼）の存在が浮上する。乃木は公安部の野崎（阿部寛）の協力を得て、テントの拠点があるバルカへ。そこからキプロスへ渡り、テントの幹部・アリ（山中崇）と再会するのだった。
第12話では、タイ・バンコクへ潜入した乃木が現地の別班員と合流することに。潜伏中のホテルの部屋で「1355にあなたの部屋に行くそうです」という指令を受けた乃木。予定の時刻に乃木の部屋を訪れたのは、丸菱商事の専務で防衛大学校出身の長野（小日向文世）だった。
乃木が思わず絶句し、長野も驚きの表情を浮かべたところで第12話が幕を下ろすと、ネット上には「えぇ?!マジか」「ちょー衝撃」「鳥肌すごいんだが」「おもしろくなってまいりました!!」「長野専務が別班!?どういうこと!?」「ラストさすがに声出たわ」などの声が相次いでいた。