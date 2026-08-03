『マイ・フィクション』記憶改ざんをめぐる展開に驚きの声 考察も白熱「黒幕は誰」（ネタバレあり）
Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演するドラマ『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の第5話が2日に放送。記憶改ざんをめぐる展開に驚きの声が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】2人で話をする正樹（玉森裕太）＆奈々美（宮澤エマ）
本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。
伊川真弓（宮澤エマ）の正体は、7年前に夫を殺害し、懲役10年の実刑判決を受けた石野奈々美だった。津村（野村周平）、正樹（玉森）、由梨（森川葵）は、記憶を取り戻した奈々美に話を聞くことに。奈々美は自分は夫を殺していないが、そのとき何を言っても聞き入れてもらえなかったと明かす。刑務所にいた奈々美だったが、ある日突然眠くなり倒れてしまい、その後で記憶を書き換えられたのだ。奈々美は、正樹が死んだと聞かされたときにすべてを思い出したのだという。
7年前、奈々美が夫殺しの罪を着せられた事件の担当刑事は香坂（国仲涼子）だった。津村に話を聞いた辻元（三浦獠太）は香坂が担当した事件のことなどを調べ、車の中で津村に報告。奈々美以外にも、香坂が担当し無期懲役の判決を受けた受刑者8人が、獄中から姿を消していることがわかった。その中に二宮祐介の名前はなかった。
辻元は、7〜8年前、ネットの掲示板で犯罪者の記憶を書き換えて社会復帰させるという計画が話題になっていたらしいとも明かした。すると突然、1台の車が津村と辻元が乗っている車に突っ込んでくるのだった。
受刑者が獄中から姿を消しているという事実や、津村と辻元が乗っている車に車が突っ込んでくるラストに、視聴者からは「めっちゃ怖かった」「衝撃」「怖すぎる」「恐怖の終わり方すぎ」「予測不能な展開」「黒幕は誰」などの声が続出。また、「二宮祐介はなんで記憶改ざんされたんだ？」「祐介も記憶改ざんする側だったんじゃない？」「まさかの最終的な黒幕が二宮祐介とかじゃないよね…」などの考察も飛び交っている。
【写真】2人で話をする正樹（玉森裕太）＆奈々美（宮澤エマ）
本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。
伊川真弓（宮澤エマ）の正体は、7年前に夫を殺害し、懲役10年の実刑判決を受けた石野奈々美だった。津村（野村周平）、正樹（玉森）、由梨（森川葵）は、記憶を取り戻した奈々美に話を聞くことに。奈々美は自分は夫を殺していないが、そのとき何を言っても聞き入れてもらえなかったと明かす。刑務所にいた奈々美だったが、ある日突然眠くなり倒れてしまい、その後で記憶を書き換えられたのだ。奈々美は、正樹が死んだと聞かされたときにすべてを思い出したのだという。
辻元は、7〜8年前、ネットの掲示板で犯罪者の記憶を書き換えて社会復帰させるという計画が話題になっていたらしいとも明かした。すると突然、1台の車が津村と辻元が乗っている車に突っ込んでくるのだった。
受刑者が獄中から姿を消しているという事実や、津村と辻元が乗っている車に車が突っ込んでくるラストに、視聴者からは「めっちゃ怖かった」「衝撃」「怖すぎる」「恐怖の終わり方すぎ」「予測不能な展開」「黒幕は誰」などの声が続出。また、「二宮祐介はなんで記憶改ざんされたんだ？」「祐介も記憶改ざんする側だったんじゃない？」「まさかの最終的な黒幕が二宮祐介とかじゃないよね…」などの考察も飛び交っている。