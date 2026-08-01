「デジモン」ファンが選んだ名エピソードを放送！ 『僕らが選んだベストアドベンチャー』10月4日スタート
アニメ『デジモンアドベンチャー』『デジモンアドベンチャー02』『デジモンテイマーズ』『デジモンフロンティア』から世界各国のファンの投票で選ばれたエピソードを届ける『僕らが選んだベストアドベンチャー』が、フジテレビ系にて10月4日毎週日曜9時より放送されることが決まった。
【動画】『僕らが選んだベストアドベンチャー』ティザーPVが解禁
1997年6月26日は“デジモン”の始まりとなった液晶玩具「デジタルモンスター」の発売記念日であり、来年にデジモンは30周年の節目を迎える。このアニバーサリーイヤーに向け、「デジモン30周年プロジェクト」が始動する。
その第1弾企画として、初期テレビシリーズとして連続して展開された『デジモンアドベンチャー』『デジモンアドベンチャー02』『デジモンテイマーズ』『デジモンフロンティア』の4作品で「世界が選ぶデジモンアニメ4作品ベストエピソード投票」を実施。そして今回、世界各国のデジモンファンの投票結果をもとに、上位にランクインしたエピソードの放送が決定。
『僕らが選んだベストアドベンチャー』として放送するのは、デジモンアニメシリーズの始まりともいえる『デジモンアドベンチャー』、25周年イヤーを迎えた『デジモンテイマーズ』の2作品の中から、世界各国のファンから選ばれた名エピソードたち。『デジモンアドベンチャー02』『デジモンフロンティア』から選ばれたエピソードの放送は後日発表予定だ。
さらに、『僕らが選んだベストアドベンチャー』のオープニング主題歌を、『デジモンアドベンチャー』の挿入歌「brave heart」を歌った宮崎歩と、『デジモンテイマーズ』の挿入歌「One Vision」 を歌った谷本貴義のコンビが歌唱することも決まった。
作詞・作曲は『デジモンアドベンチャー02』の挿入歌「Break up！＆Beat Hit!」ほか、数多くのデジモン作品の作詞を手掛けた山田ひろし、『デジモンフロンティア』のオープニング「FIRE!!」を含め、全4作品それぞれオープニングや挿入歌の作曲として参加している太田美知彦のチームが、デジモンアニメに新たな風を吹かせる。
『僕らが選んだベストアドベンチャー』は、フジテレビ系にて10月4日より毎週日曜9時放送。
【動画】『僕らが選んだベストアドベンチャー』ティザーPVが解禁
1997年6月26日は“デジモン”の始まりとなった液晶玩具「デジタルモンスター」の発売記念日であり、来年にデジモンは30周年の節目を迎える。このアニバーサリーイヤーに向け、「デジモン30周年プロジェクト」が始動する。
『僕らが選んだベストアドベンチャー』として放送するのは、デジモンアニメシリーズの始まりともいえる『デジモンアドベンチャー』、25周年イヤーを迎えた『デジモンテイマーズ』の2作品の中から、世界各国のファンから選ばれた名エピソードたち。『デジモンアドベンチャー02』『デジモンフロンティア』から選ばれたエピソードの放送は後日発表予定だ。
さらに、『僕らが選んだベストアドベンチャー』のオープニング主題歌を、『デジモンアドベンチャー』の挿入歌「brave heart」を歌った宮崎歩と、『デジモンテイマーズ』の挿入歌「One Vision」 を歌った谷本貴義のコンビが歌唱することも決まった。
作詞・作曲は『デジモンアドベンチャー02』の挿入歌「Break up！＆Beat Hit!」ほか、数多くのデジモン作品の作詞を手掛けた山田ひろし、『デジモンフロンティア』のオープニング「FIRE!!」を含め、全4作品それぞれオープニングや挿入歌の作曲として参加している太田美知彦のチームが、デジモンアニメに新たな風を吹かせる。
『僕らが選んだベストアドベンチャー』は、フジテレビ系にて10月4日より毎週日曜9時放送。