ヒロシ、愛車のバイクでツーリング「カッコよすぎ」「羨ましい」「素敵な夏休み」
お笑い芸人のヒロシが1日までにInstagramを更新。愛車のバイクを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ヒロシ、愛車の数々が「カッコよすぎ」「スゴイ」「シブい」（9枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は、じゅんいちダビットソンらとのツーリングの様子を写真で公開。自然あふれる景色も印象的だ。ファンからは「カッコよすぎ」「羨ましい」「素敵な夏休み」などの声が集まった。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）
【写真】ヒロシ、愛車の数々が「カッコよすぎ」「スゴイ」「シブい」（9枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は、じゅんいちダビットソンらとのツーリングの様子を写真で公開。自然あふれる景色も印象的だ。ファンからは「カッコよすぎ」「羨ましい」「素敵な夏休み」などの声が集まった。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）