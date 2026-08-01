「彼女感ある？」グラビア3冠美女の“彼氏目線”ショットにファン歓喜
タレントの高崎かなみが29日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから「可愛すぎる」の声が相次いだ。
【写真】「無敵のグラドル」高崎かなみ、水着姿のセクシーグラビアで登場
高崎が「彼女感ある？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブニットにカーディガンを羽織った彼女が、笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。
“彼氏目線”のオフショットに、ファンからは「可愛すぎる！」「凄く笑顔可愛い素敵です」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎ」「こんな彼女だったら最高」などの反響が集まっている。
■高崎かなみ（すみたに あんな）
1997年7月14日生まれ。神奈川県出身。2018年には「サンスポGoGoクイーンオーディション」で初代グランプリに輝き、翌年には「ミスジェニック」で初代グランプリを受賞。そして2019年12月には週プレ×LINE LIVE NIPPONグラドル53人 ソログラビア争奪オーディション」で優勝し、“グラビア3冠”を達成した。
引用：「高崎かなみ」Instagram（@kanami_takasaki）
【写真】「無敵のグラドル」高崎かなみ、水着姿のセクシーグラビアで登場
高崎が「彼女感ある？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブニットにカーディガンを羽織った彼女が、笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。
“彼氏目線”のオフショットに、ファンからは「可愛すぎる！」「凄く笑顔可愛い素敵です」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎ」「こんな彼女だったら最高」などの反響が集まっている。
1997年7月14日生まれ。神奈川県出身。2018年には「サンスポGoGoクイーンオーディション」で初代グランプリに輝き、翌年には「ミスジェニック」で初代グランプリを受賞。そして2019年12月には週プレ×LINE LIVE NIPPONグラドル53人 ソログラビア争奪オーディション」で優勝し、“グラビア3冠”を達成した。
引用：「高崎かなみ」Instagram（@kanami_takasaki）