ほしのあき49歳、ミニ丈ワンピ姿にネット衝撃「スタイル抜群」「若々しい」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、1日までにInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露し、ネットを驚かせた。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
今回は「わたしのワンピース @amomma_official 娘のワンピース @jouetie_official JOUEITIEのワンピースの 形が可愛いから着させてもらったけど わたしには無理がありましたっ 娘は、わたしのミニワンピースはもう着れるね」とつづり、ワンピース姿を披露。ファンからは「可愛すぎる」などの声が多数集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）