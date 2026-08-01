『名探偵コナン』家族テーマの厳選37話をTVerで無料配信 青山剛昌のチャリT企画を記念
テレビアニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜18時）の「家族」をテーマにしたエピソード全37話が、TVerにて毎日1話ずつ無料配信されることが決定した。
【写真】『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌がデザインしたチャリTシャツ
今回のセレクションは、今年テレビ放送30周年を迎えた『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌が、8月29日・30日放送の『24時間テレビ49―愛は地球を救う―』のチャリTシャツのデザインを手がけたことを記念して実施される。
今年の『24時間テレビ』のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」に合わせ、「想い紡ぐ愛の記憶！家族セレクション」と題し、厳選したエピソードを配信。夏休みのひとときに、家族で楽しめる内容となっている。TVerでは、すべてのコンテンツを無料で見放題配信する。
TVerでの『名探偵コナン』「想い紡ぐ愛の記憶！家族セレクション」の配信ラインナップは以下の通り。
・＃354「小さな依頼者（前編）」
・＃355「小さな依頼者（後編）」
・＃438「お魚メールの追跡」
・＃445「ロシアンブルーの秘密」
・＃472「工藤新一少年の冒険（前編）」
・＃473「工藤新一少年の冒険（後編）」
・＃474「妃英理弁護士の恋」
・＃481「山姥の刃物（前編）」
・＃482「山姥の刃物（後編）」
・＃526「真犯人からの届け物」
・＃589「最悪な誕生日（バースデー）（前編）」
・＃590「最悪な誕生日（バースデー）（後編）」
・＃627「コナンキッドの龍馬お宝攻防戦（前編）」
・＃628「コナンキッドの龍馬お宝攻防戦（後編）」
・＃853「サクラ組の思い出（蘭GIRL）」
・＃854「サクラ組の思い出（新一BOY）」
・＃901「妃弁護士SOS（前編）」
・＃902「妃弁護士SOS（後編）」
・＃1093「宮野明美のタイムカプセル（前編）」
・＃1094「宮野明美のタイムカプセル（後編）」
『名探偵コナン』「想い紡ぐ愛の記憶！家族セレクション」は、TVerにて8月1日〜9月13日まで毎日1話ずつ配信。
【写真】『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌がデザインしたチャリTシャツ
今回のセレクションは、今年テレビ放送30周年を迎えた『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌が、8月29日・30日放送の『24時間テレビ49―愛は地球を救う―』のチャリTシャツのデザインを手がけたことを記念して実施される。
TVerでの『名探偵コナン』「想い紡ぐ愛の記憶！家族セレクション」の配信ラインナップは以下の通り。
・＃354「小さな依頼者（前編）」
・＃355「小さな依頼者（後編）」
・＃438「お魚メールの追跡」
・＃445「ロシアンブルーの秘密」
・＃472「工藤新一少年の冒険（前編）」
・＃473「工藤新一少年の冒険（後編）」
・＃474「妃英理弁護士の恋」
・＃481「山姥の刃物（前編）」
・＃482「山姥の刃物（後編）」
・＃526「真犯人からの届け物」
・＃589「最悪な誕生日（バースデー）（前編）」
・＃590「最悪な誕生日（バースデー）（後編）」
・＃627「コナンキッドの龍馬お宝攻防戦（前編）」
・＃628「コナンキッドの龍馬お宝攻防戦（後編）」
・＃853「サクラ組の思い出（蘭GIRL）」
・＃854「サクラ組の思い出（新一BOY）」
・＃901「妃弁護士SOS（前編）」
・＃902「妃弁護士SOS（後編）」
・＃1093「宮野明美のタイムカプセル（前編）」
・＃1094「宮野明美のタイムカプセル（後編）」
『名探偵コナン』「想い紡ぐ愛の記憶！家族セレクション」は、TVerにて8月1日〜9月13日まで毎日1話ずつ配信。