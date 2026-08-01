BUDDiiS森愁斗ら、バキバキ肉体美ショット解禁 IMP.椿泰我、BALLISTIK BOYZ砂田将宏とのビーチバレー裏話も【コメント全文】
ビーチバレーに苦戦「実は…」
“DIY”ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務める『ウォーターガーディアンズ』（21日公開）の本編映像、メイキング、場面写真が公開された。
【場面写真】ま、まぶしい…！肉体美を披露したキャストたち
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた超青春サマームービー。夏の海で、楽しく日々を過ごしていただけの若者たちが、思いがけずライフセーバーになるという目標を得て、友情を育み、恋と出会う。主演・森をはじめ、田辺桃子、椿泰我（IMP.）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）などネクストブレイク必至のキャストが勢ぞろいしている。
今回公開された本編映像では、ビーチを駆け回り全力で夏を楽しむ登場人物たちの姿が凝縮されている。思わずクスッと笑ってしまうようなチャラさ全開のノリと、まぶしすぎる笑顔のオンパレード。全力でジャンプし、豪快なスマッシュを決めては「シャー！」と雄叫びをあげてハイタッチを交わす姿や、ミスしても互いに手を取り合って笑い合うなど、どこを切り取っても青春の熱量が大爆発している。動画終盤では、森が演じる主人公が、走り去っていく“教官”田辺を見つけ、ビーチを飛び出す恋の一幕も収められている。
さらに、夏の暑さに負けない爽やかな笑顔としたたる汗まで絵になるビーチバレーシーンのメイキングも同時解禁された。わちゃわちゃと夏を楽しむ姿は、まるでプライベートをのぞき見ているかのような特別感をただよわせる。互いにカメラを向け合って悪ふざけをし、砂まみれになりながら無邪気にはしゃぐ素顔は、“イケメングループの夏休み”そのもの。事務所の垣根を超えたキャスト陣の仲の良さも垣間見える、リアルな距離感が詰め込まれたメイキングとなっている。
鍛え上げられた肉体が放つギャップに心奪われる「バキバキ肉体美カット」も公開された。ストイックに鍛え上げられた筋肉美は、“夏の日差しに映える”の言葉がぴったり。やんちゃなだけじゃない隠された魅力があふれ出る眼福ショットとなっている。
主演・森をはじめ、メインキャストらが、役作りのために限界まで追い込んだ美しいボディラインがこれでもかと主張された5枚。濡れた髪、肌の上を滑る水滴、ギラギラと輝く夏の日差しを浴びてきれいに浮き出たバキバキのシックスパックとたくましい大胸筋。その圧倒的な仕上がりは“細マッチョ”の域を完全に超越した、色気だだ漏れの究極の肉体美となっている。
【コメント全文】
■森愁斗（BUDDiiS）
映画の中では、格好良く男たちが上裸でビーチバレーをしていて、砂まみれになっている姿も映し出されてるんですけど、撮影自体は難しすぎて1回もちゃんとできてないです（笑）。最初は、監督も想像してた画が撮れなくて苦笑いだったんですけど、どうにか試行錯誤をしてあのシーンが出来上がりました。役として笑ってるというより、僕らが「楽しい！わあ！」って素で笑ってるシーンでもあります（笑）。そういうのも加味しながら見ていただけたら、また違った角度でも楽しめるのかなと思いますので、ぜひ映画全体を通して、そこにも注目してみてください。
■椿泰我（IMP.）
ライフセービングということで、真剣なシーンが多い中で、ビーチバレーのシーンは、監督から「映画『トップガン』のように、熱い闘志を燃やしながら最高のビーチバレーをしてほしい」と言われました。けど、誰もビーチバレーができなくてですね（笑）。ブロックはまず届かない、アタックは打てない、サーブレシーブも続かないということで、どう編集したらあんなにうまくビーチバレーをしたようになったのかなっていうくらい、グダグダなビーチバレーではあったんです（笑）。撮影中は不安しかなかったんですけど、最高にいい仕上がりになってますので、「ええ、そんな風に見えないな」と思いながら見てもらえたら、また違った見方で楽しめると思うので、ビーチバレーのシーンも注目してみてください。
■砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
カメラ回る前から普通にみんなでビーチバレーをして、遊んで楽しんだりしてるところを、そのまんま途中からカメラが回ったぐらい、夏のビーチでビーチバレーを楽しんでる男たちのナチュラルでリアルな画が撮れてるシーンです。本当は、「つなげてつなげてアタックして、それも止められて」という長いラリーを監督は求めてたらしいんですけど、僕らが誰もビーチバレーをやったことないから全然ラリーがつながらなくて「撮り方変えよう！」となりました（笑）。夏を味わえましたし、みんな砂だらけになって汗を流しながら、真夏の炎天下の中でビーチバレーやったのは、すごくいい思い出として残ってますね。めちゃくちゃ楽しかったです。過酷なシーンでもあったんですけど、青春の夏休みって感じで楽しい思い出がいっぱいです。
“DIY”ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務める『ウォーターガーディアンズ』（21日公開）の本編映像、メイキング、場面写真が公開された。
【場面写真】ま、まぶしい…！肉体美を披露したキャストたち
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた超青春サマームービー。夏の海で、楽しく日々を過ごしていただけの若者たちが、思いがけずライフセーバーになるという目標を得て、友情を育み、恋と出会う。主演・森をはじめ、田辺桃子、椿泰我（IMP.）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）などネクストブレイク必至のキャストが勢ぞろいしている。
さらに、夏の暑さに負けない爽やかな笑顔としたたる汗まで絵になるビーチバレーシーンのメイキングも同時解禁された。わちゃわちゃと夏を楽しむ姿は、まるでプライベートをのぞき見ているかのような特別感をただよわせる。互いにカメラを向け合って悪ふざけをし、砂まみれになりながら無邪気にはしゃぐ素顔は、“イケメングループの夏休み”そのもの。事務所の垣根を超えたキャスト陣の仲の良さも垣間見える、リアルな距離感が詰め込まれたメイキングとなっている。
鍛え上げられた肉体が放つギャップに心奪われる「バキバキ肉体美カット」も公開された。ストイックに鍛え上げられた筋肉美は、“夏の日差しに映える”の言葉がぴったり。やんちゃなだけじゃない隠された魅力があふれ出る眼福ショットとなっている。
主演・森をはじめ、メインキャストらが、役作りのために限界まで追い込んだ美しいボディラインがこれでもかと主張された5枚。濡れた髪、肌の上を滑る水滴、ギラギラと輝く夏の日差しを浴びてきれいに浮き出たバキバキのシックスパックとたくましい大胸筋。その圧倒的な仕上がりは“細マッチョ”の域を完全に超越した、色気だだ漏れの究極の肉体美となっている。
【コメント全文】
■森愁斗（BUDDiiS）
映画の中では、格好良く男たちが上裸でビーチバレーをしていて、砂まみれになっている姿も映し出されてるんですけど、撮影自体は難しすぎて1回もちゃんとできてないです（笑）。最初は、監督も想像してた画が撮れなくて苦笑いだったんですけど、どうにか試行錯誤をしてあのシーンが出来上がりました。役として笑ってるというより、僕らが「楽しい！わあ！」って素で笑ってるシーンでもあります（笑）。そういうのも加味しながら見ていただけたら、また違った角度でも楽しめるのかなと思いますので、ぜひ映画全体を通して、そこにも注目してみてください。
■椿泰我（IMP.）
ライフセービングということで、真剣なシーンが多い中で、ビーチバレーのシーンは、監督から「映画『トップガン』のように、熱い闘志を燃やしながら最高のビーチバレーをしてほしい」と言われました。けど、誰もビーチバレーができなくてですね（笑）。ブロックはまず届かない、アタックは打てない、サーブレシーブも続かないということで、どう編集したらあんなにうまくビーチバレーをしたようになったのかなっていうくらい、グダグダなビーチバレーではあったんです（笑）。撮影中は不安しかなかったんですけど、最高にいい仕上がりになってますので、「ええ、そんな風に見えないな」と思いながら見てもらえたら、また違った見方で楽しめると思うので、ビーチバレーのシーンも注目してみてください。
■砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
カメラ回る前から普通にみんなでビーチバレーをして、遊んで楽しんだりしてるところを、そのまんま途中からカメラが回ったぐらい、夏のビーチでビーチバレーを楽しんでる男たちのナチュラルでリアルな画が撮れてるシーンです。本当は、「つなげてつなげてアタックして、それも止められて」という長いラリーを監督は求めてたらしいんですけど、僕らが誰もビーチバレーをやったことないから全然ラリーがつながらなくて「撮り方変えよう！」となりました（笑）。夏を味わえましたし、みんな砂だらけになって汗を流しながら、真夏の炎天下の中でビーチバレーやったのは、すごくいい思い出として残ってますね。めちゃくちゃ楽しかったです。過酷なシーンでもあったんですけど、青春の夏休みって感じで楽しい思い出がいっぱいです。