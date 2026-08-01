「はち切れそう」172cm美女インフルエンサー、“阿部寛”級の豪快な飲みっぷりに反響
インフルエンサーの「ひとみやで」が30 日、自身のInstagramを更新し、豪快な飲みっぷりを披露。「はち切れそうやで〜」「サイコーな笑顔」「美味しそうに飲みますね」といった声が寄せられている。
【写真】「はち切れそう」172cm美女インフルエンサー、「記憶ない」酔っ払いショットに「可愛い」の声（4枚）
ひとみやでは、Instagramのフォロワーが10万人超の人気インフルエンサー、身長172cmでIカップというスタイルを武器に活動している。
そんな彼女はこの日、「阿部寛と夢の共演」とつづり、ジョッキのハイボールを手にしたショットを公開。バックには、ビールジョッキを片手に決め顔を見せている阿部寛のポスターが。
コメント欄には「はち切れそうやで〜」「サイコーな笑顔」「美味しそうに飲みますね」「相変わらず良い笑顔でそっくりなのと、ハイボールは譲らないブレないところ、好感度高いっス」「めっちゃいいやん！阿部寛と同じ表情やー」といった反響が寄せられている。
引用：「ひとみやで」Instagram（＠iamhitomi_yade）
【写真】「はち切れそう」172cm美女インフルエンサー、「記憶ない」酔っ払いショットに「可愛い」の声（4枚）
ひとみやでは、Instagramのフォロワーが10万人超の人気インフルエンサー、身長172cmでIカップというスタイルを武器に活動している。
そんな彼女はこの日、「阿部寛と夢の共演」とつづり、ジョッキのハイボールを手にしたショットを公開。バックには、ビールジョッキを片手に決め顔を見せている阿部寛のポスターが。
コメント欄には「はち切れそうやで〜」「サイコーな笑顔」「美味しそうに飲みますね」「相変わらず良い笑顔でそっくりなのと、ハイボールは譲らないブレないところ、好感度高いっス」「めっちゃいいやん！阿部寛と同じ表情やー」といった反響が寄せられている。
引用：「ひとみやで」Instagram（＠iamhitomi_yade）