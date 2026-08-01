2026年「2話以降も見続けたい夏ドラマ」 第1位はキスマイ玉森・主演作！
暑い夏の訪れとともにスタートを切った2026年夏ドラマの数々。今回クランクイン！編集部では、2026年7月〜9月にかけて放送される「夏ドラマ」から、読者が「2話以降も見続けたい」と思った作品をアンケート調査。第1位に輝いたのは、Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演する『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）だった。
【写真】「2話以降も見続けたい2026年夏ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年7月23日〜27日の5日間、7月にスタートした夏ドラマの作品の中から、「2話以降も見続けたい！」と思った作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。3102名から回答があった。
『マイ・フィクション』は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。ある日、事故に遭った伊川正樹（玉森）が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まる。主題歌はKis‐My‐Ft2が歌う「My Affection」。
そのほか、玉森演じる伊川に手を差し伸べるシングルマザー・二宮由梨を森川葵、伊川の妻・伊川真弓を宮澤エマ、伊川を追う謎の男・津村大輔を野村周平が演じている。
投票者からは「見てると混乱するけど面白くて先が気になるドラマ」「次がどうなるのか気になるドラマ」「サスペンスでありながら暗さよりも明るさがあるみたいで気持ちが重くならないドラマ」「どういうこと？どういうこと？って毎回見直したり、色んな方が考察しているのを見て、見落としたと思ってまた見直してを何回も繰り返しほんと楽しませてもらってます！！」「考察系ドラマで、良い意味で1話を見ただけでは満足できない。どんなラストになるのか最後まで見届けたい」など、謎が謎を呼ぶストーリーに対する評価の声が寄せられている。
【写真】「2話以降も見続けたい2026年夏ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年7月23日〜27日の5日間、7月にスタートした夏ドラマの作品の中から、「2話以降も見続けたい！」と思った作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。3102名から回答があった。
そのほか、玉森演じる伊川に手を差し伸べるシングルマザー・二宮由梨を森川葵、伊川の妻・伊川真弓を宮澤エマ、伊川を追う謎の男・津村大輔を野村周平が演じている。
投票者からは「見てると混乱するけど面白くて先が気になるドラマ」「次がどうなるのか気になるドラマ」「サスペンスでありながら暗さよりも明るさがあるみたいで気持ちが重くならないドラマ」「どういうこと？どういうこと？って毎回見直したり、色んな方が考察しているのを見て、見落としたと思ってまた見直してを何回も繰り返しほんと楽しませてもらってます！！」「考察系ドラマで、良い意味で1話を見ただけでは満足できない。どんなラストになるのか最後まで見届けたい」など、謎が謎を呼ぶストーリーに対する評価の声が寄せられている。