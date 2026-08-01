『告白−25年目の秘密−』第4話 “爽太”松村北斗、“麻里子”岡崎紗絵の父の秘密に迫る
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第4話が1日の今夜放送される。
【写真】爽太（松村北斗）の存在を意識し始める麻里子（岡崎紗絵）『告白−25年目の秘密−』第4話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
■第4話あらすじ
野瀬化粧品のブランド事業部に勤務する雪村爽太（松村北斗）は、初恋の人で上司の野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、一途に片思い。そんな爽太の気持ちに気付かないまま、大好きだった亡き母を思い出して不覚にも爽太の胸で泣いてしまった麻里子。いつも困った時に現れて手を差し伸べてくれる爽太の存在を、麻里子もだんだん意識し始める。
警察が爽太に殺人容疑の目を向けるなか、麻里子の笑顔を守りたい爽太は、麻里子のトラウマとなっている25年前の誘拐未遂事件の真相を調べ続ける。麻里子を襲った連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）と、麻里子の父で野瀬化粧品社長の野瀬銀次郎（石黒賢）に接点があったことを知った爽太は、銀次郎が事件に関わっていた可能性があると考え、銀次郎の秘密を探ろうとする。
そんな中、銀次郎の秘書・浅井豪太（夙川アトム）が突然、交代。急に会社に姿を見せなくなった浅井を心配する麻里子に、銀次郎は「しばらく休みだ」と、ただの休暇だと告げる。
その夜、爽太は誰もいないオフィスに忍び込み、浅井のデスクを物色。銀次郎の秘密を暴く手がかりを探す。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】爽太（松村北斗）の存在を意識し始める麻里子（岡崎紗絵）『告白−25年目の秘密−』第4話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
野瀬化粧品のブランド事業部に勤務する雪村爽太（松村北斗）は、初恋の人で上司の野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、一途に片思い。そんな爽太の気持ちに気付かないまま、大好きだった亡き母を思い出して不覚にも爽太の胸で泣いてしまった麻里子。いつも困った時に現れて手を差し伸べてくれる爽太の存在を、麻里子もだんだん意識し始める。
警察が爽太に殺人容疑の目を向けるなか、麻里子の笑顔を守りたい爽太は、麻里子のトラウマとなっている25年前の誘拐未遂事件の真相を調べ続ける。麻里子を襲った連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）と、麻里子の父で野瀬化粧品社長の野瀬銀次郎（石黒賢）に接点があったことを知った爽太は、銀次郎が事件に関わっていた可能性があると考え、銀次郎の秘密を探ろうとする。
そんな中、銀次郎の秘書・浅井豪太（夙川アトム）が突然、交代。急に会社に姿を見せなくなった浅井を心配する麻里子に、銀次郎は「しばらく休みだ」と、ただの休暇だと告げる。
その夜、爽太は誰もいないオフィスに忍び込み、浅井のデスクを物色。銀次郎の秘密を暴く手がかりを探す。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。