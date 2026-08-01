『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第4話 “蒼汰”浮所飛貴、“夏輝”深田竜生の家に泊まることに
深田竜生（ACEes）が主演を務め、浮所飛貴（ACEes）が共演するドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第4話が今夜放送。蒼汰（浮所）が夏輝（深田）の家に泊まることになる。
【写真】『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第4話 蒼汰（浮所飛貴）、夏輝（深田竜生）の家に泊まることに
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
■第4話あらすじ
夏輝は、姉・莉緒（田辺桃子）のボーイフレンドであり、自分の家庭教師でもある蒼汰がキラキラ輝いて見える理由が未だ分からず悩んでいた。
自分のことだと明かさず親友の紺野亮（丈太郎）に相談すると「恋だ」と言われてしまうが、そもそも“恋”がよく分からない夏輝。そして、幼稚園児の柳陸（猪俣玲音）の恋の悩みを聞くうちに、蒼汰に対する感情は“恋じゃない！”と結論を出す。
家庭教師の夜、夏輝が蒼汰と勉強しているとゲリラ雷雨が発生。電車が止まり、いつ復旧するか分からないため、蒼汰が夏輝の家に泊まることに。しかも、夏輝の部屋で一緒に寝ることになる。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第4話 蒼汰（浮所飛貴）、夏輝（深田竜生）の家に泊まることに
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
■第4話あらすじ
自分のことだと明かさず親友の紺野亮（丈太郎）に相談すると「恋だ」と言われてしまうが、そもそも“恋”がよく分からない夏輝。そして、幼稚園児の柳陸（猪俣玲音）の恋の悩みを聞くうちに、蒼汰に対する感情は“恋じゃない！”と結論を出す。
家庭教師の夜、夏輝が蒼汰と勉強しているとゲリラ雷雨が発生。電車が止まり、いつ復旧するか分からないため、蒼汰が夏輝の家に泊まることに。しかも、夏輝の部屋で一緒に寝ることになる。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。