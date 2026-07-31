ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¡¢»£±Æ¤Ç¥«¥ó¥Ú»È¤¦¡¡½é¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÊÂ¤Ó¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤ÊÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎüâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¡Ê´ÆÆÄÌ¾µÁ¡§¤¯¤ë¤Þ¡Ë¤¬7·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È¤Ç¼«¿È¤¬½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡ØBREAK SHOT¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¹¤¬¡ª¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿·Ý¿Í¡õ½Ð±éÇÐÍ¥¿Ø¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÇËë´Ö±ÇÁü¤È¤·¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¡ÖÌ¡ºÍ¤ÈÌ¡ºÍ¤Î´Ö¤ËÎ®¤¹±ÇÁü¡×¤È¤·¤Æ´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±Ç²èÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°À®¤·¤¿¡£Á´ÊÔ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¡¹¤Î±¿Ì¿¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¯²ñÏÃ·à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¡ØBREAK SHOT¡Ù¤ÎÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤¢¤ë¿Í¡¢´ÆÆÄ¤Î¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¡¢¿ÀÊÝ¸ç»Ö¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤ÊÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï½ë¤¯¤Æ¤Í¡Ä¡×¤ÈÅ·µ¤¤ÎÏÃÂê¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¥¢¥É¥ê¥ÖÏ¢È¯¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¥«¥ó¥Ú¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë»£¤í¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»£±ÆÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é´ÆÆÄ¤Ç½éÆü¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡ËºÂ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¼«¿È¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥ª¥À¥®¥ê¡£¡Ö½éÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤â½êºß¤Î¤Ê¤¤¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤¦¤È´Ñ¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÉÝ¤¤¡×¤È¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¹¤¬¡ª¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿·Ý¿Í¡õ½Ð±éÇÐÍ¥¿Ø¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÇËë´Ö±ÇÁü¤È¤·¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¡ÖÌ¡ºÍ¤ÈÌ¡ºÍ¤Î´Ö¤ËÎ®¤¹±ÇÁü¡×¤È¤·¤Æ´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±Ç²èÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°À®¤·¤¿¡£Á´ÊÔ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¡¹¤Î±¿Ì¿¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¯²ñÏÃ·à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é´ÆÆÄ¤Ç½éÆü¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡ËºÂ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¼«¿È¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥ª¥À¥®¥ê¡£¡Ö½éÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤â½êºß¤Î¤Ê¤¤¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤¦¤È´Ñ¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÉÝ¤¤¡×¤È¤¯¤ë¤Þ´ÆÆÄ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£