池松壮亮らが撮影当時のエピソードを明かす！ 映画『開戦前夜』スペシャル座談会映像が解禁
映画『開戦前夜』より、主演の池松壮亮をはじめ、仲野太賀、中村蒼、佐藤隆太、江口洋介、佐藤浩市らキャスト陣が撮影当時のエピソードや本作への思いを明かすスペシャル座談会映像が公開された。
【写真】“抗えない時代の空気”を捉えた『開戦前夜』場面カット
実在した「総力戦研究所」と日米開戦への流れを描いた本作。猪瀬直樹のノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案として2025年8月に放送されたNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』のドラマパート（前後編計98分）に新たなシーンを加え、138分の完全版として製作された。
1941（昭和16）年4月。真珠湾攻撃の8ヵ月前。日本中のエリートたちが集められた「総力戦研究所」。 彼らがデータから導き出したのは、米国に対する「圧倒的な敗北」という衝撃のシミュレーション結果だった。原爆投下以外のほぼすべてを的中させていた彼らの見解は、採用されることなく日本は勝ち目のない戦いへと突き進んでいった。それはいったいなぜなのか？国を灰じんに帰した「空気」の正体とは？
主演の池松壮亮は、石井裕也監督とともに企画段階から長期にわたり本作に携わってきた。模擬内閣では「内閣総理大臣」に任命される主人公・宇治田洋一を演じた池松は、スペシャル座談会で「昨年まず、NHKのスペシャルドラマとして戦後80年に放送することができまして、そこから（ドラマ版に比べ）尺としては（約）40分長い形で映画版が完成しまして、こうして公開することができるようになりました」と経緯を説明。「とにかくこの物語と出会ってから、なんとか形にしたいっていう思いは一つだった」と語る。
政府・軍・民間から選抜された、日本の未来を担う若き精鋭たちが集う内閣直属の機関「総力戦研究所」。1941（昭和16）年4月、米国をはじめとする諸国との総力戦の可能性を探る目的で模擬内閣を結成し、若きエリートたちが日本の未来を左右する戦争の行方をシミュレーションしていく姿が描かれる。緊迫感と臨場感たっぷりに描かれる議論が大きな見どころの一つだ。
宇治田と同じ民間出身で、模擬内閣では「内閣書記官長兼情報局総裁」を担当する樺島茂雄を演じた仲野太賀は、総力戦研究所について、「エリート中のエリートが集まり議論が行われていた場所。そこで交わされている言葉は、政治的にも軍事的にも事実を元にしたデータの情報が応酬されていくんです」と語る。
一方、役づくりにおいては、「データは分かりやすく情報として平等に伝達されますが、数字というものは本質を曖昧にしてしまう部分もある」と感じたといい、「（池松演じる）宇治田さんのセリフにもありますが、その数の中には一体どんな人が生きて、どんな背景があって、どんなドラマがあるのか。数字では本質は見えなくて。ファクトの応酬ではあるけれど、しっかりその背景を感じながら演じる必要がありました」という。石井監督による丁寧な演出にも触れながら、「若い俳優さんもいる中、みんなが責任感を持ちながら演じた結果、伝わるものができたのではないかと思います」と話した。
池松、仲野らと同じく総力戦研究所のメンバーで、模擬内閣では「陸軍大臣」を担当した陸軍少佐・高城源一を演じたのは中村蒼。手に汗握る白熱の議論シーンが続く本作での撮影を振り返り、中村は「本を見た時に言葉だけで物語が進んでいくので、これは演じるのもなかなか大変だなと感じました」と率直な胸の内を回顧する。
議論のシーンについては、クランクインする前に総力戦研究所のメンバーを演じたキャスト、監督をはじめとするスタッフ陣とリハーサルを重ねる時間があったという。「（総力戦研究所のメンバーを演じるキャストたちと）いろいろ試してみたり、“こういう動きにしてみよう”とコミュニケーションを取りながら作り上げて行きました」と語り、「その場で生み出されたものにしっかりと反応していくことがとても大切な現場だったので、誰一人気を抜かず細かいところまで神経を張り巡らせながら演じていました」と緊張感あふれる撮影現場の様子を明かした。
機密情報をもとに、戦況や内外情勢の近未来を予測する特殊研究を考案した陸軍中佐・瀬古明を演じたのは佐藤隆太。国の未来を懸命に探ろうとする若者たちを深く理解し、厳しくも温かく見守る瀬古について「国や上官への忠誠心と、自分の中の正義と、研究所の若いみんなの情熱の間で揺れ動く男だったと思います。今の時代にリンクしてしまうような、だからこそ感じる“怖さ”のようなものを生々しく体現している一人だと思うので、ある種、共感してもらいやすいキャラクターなのではないかと思います」と、軍人としての使命と信念のはざまで葛藤する複雑な役どころについて語った。
さらに白熱する机上演習を間近で見守っていた佐藤は「（キャストたちの演技が）素晴らしくてゾクゾクするんですよね、みんなのお芝居に」と絶賛。「セリフの投げ合いとバトンの繋ぎ方、頭から最後まで長い尺のものを通して撮るわけですよね。緊張感を高めて集中して。“チームとして一緒に頑張ろう”というものもありながら、一人一人が持つ熱い想いも感じましたね」と、キャスト陣が一丸となって作り上げた迫真の演技をたたえていた。
瀬古と同じく総力戦研究所を作ったメンバーの一人である陸軍中佐・西村良穂を演じた江口洋介は、本作のオファーを受けた当時について、「戦争映画はあまり体験してこなかったので、このようなテーマでやるときは納得した上で参加したいなと思っていました」と率直な思いを告白する。
「台本を読ませていただき、悲劇や大きな戦いもない密室の話ではあるんですが、何かが迫ってくるような“怖さ”があるように感じました」と第一印象を語り、本作への参加は、石井監督との対話が大きな決め手になったという。「“こういう時代だからやりたいんだ“という話を聞いて、グッと気持ちが入りました。これは参加する意味があるなと。これからの世代を担う方々が、何かを感じられるような可能性があるのではないかと思い、演じさせていただきました」と熱い思いをにじませた。
陸軍大臣で、のちに総理大臣となる東條英機を演じた佐藤浩市は「東京裁判や残されているニュース映像での姿、そして昭和の戦争映画で描かれる東條英機から（彼に）画一的なイメージを持っていたんですが、それとは少し違ったアプローチができるのではないかと思いました」と、東條への印象と役へのアプローチを明かす。
開戦を求めて激化する世論や軍部と、天皇への忠誠の狭間で苦悩する東條の姿も描かれ、結果として日米開戦に踏み切るまでの当時の空気も映し出されていく本作。「残された資料はそれほど多くはないですが、いい意味で凡庸で、地べた感がある人間として直面していたのならどうだったのか。石井監督と話をしながら、そんな東條を演じたいなと思いました」と、監督とともに模索した役づくりを語った。
さらに座談会では撮影中のエピソードについての話題に。撮影は京都を中心に行われ、特に総力戦研究所のメンバーを演じたキャスト陣は、撮影以外の時間も共に過ごすことが多かったという。
「みんなで泊まりで、行き帰りバスで向かって、同じ場所に帰って。当然部屋は違いますけど、みんなで同じ場所から行って帰ってくるっていう時間を過ごせたのはとても良かったですね」と池松が語ると、隣でうなずきながら聞いていた仲野も「（ホテルに）大浴場があったので、みんなで行ったよね。癒しながら、明日の作戦も考えながら…」と当時を懐かしんだ。
池松は「そういう時間を（撮影以外の時間でも）もらったことで、一人一人のこの物語に対する使命感や、どんどん皆のお芝居のリアクションに迫力が出てったなというふうに思います」と語り、キャストたちが一丸となって積み重ねた時間が作品の熱量につながったことを明かした。
一方で、石井監督とのエピソードを披露したのは佐藤。「普段はすごく柔らかい雰囲気で、いろんな話を気さくにできる方なんですが、スイッチが入る瞬間がたまらなくかっこいい。それが役者にも伝染するんですよね」と撮影現場での監督のたたずまいを証言する。さらに、「（石井監督と目が合うと）“ちょっと見られた、怖いな”と思うくらい（笑）あの鋭い眼差しで見られる緊張感と同時に、自分をちゃんと受け取ってくれている、役者としての喜びみたいなものが混在するところが、石井組の面白いところ」と笑いを交えながら、監督への信頼をのぞかせた。
この言葉に、「見事ですよね。今回のような集団劇においてあまりに一発で的確に指示が飛びますし、“こことここを修正して、もう一回行こう”っていうことが、やっぱりすごく早い」と深く共感する池松。「モニター上だけではなくやっぱりこの空間を演出してくれるので、撮影現場というもの、空間を演出してくれるので、そこに我々もかなり引っ張られていきますし、その手腕というのは（言葉では）あまりにも表現できない、魔法のようなところがあって」と絶賛し、「何度も石井組に参加してきましたけど、本当にさらなる進化を見れて、そういう緊張感と誘導のバランスが素晴らしいなと思って見ていました」と、監督への変わらぬ信頼と現場での手応えを語った。
座談会の締めくくりでは、池松があらためて本作へ思いを語った。「本当に皆さんと今日話せたようにですね、僕自身、この作品に参加できたこと、この作品を公開できることに、とても誇りを持っています」と自信をのぞかせると、「我々が戦後80年というものを受け継いだからには、この後の世に対して、平和に対して、積極的な働きかけが必要だと思っていますし、それを素晴らしいチームで、メンバーで、作品としてその一手となれるかもしれないものを、こうして作り上げられたことを、とても幸せに思っています。ぜひ観ていただけたらなと思います」と観客へメッセージを送った。
映画『開戦前夜』は、7月31日より全国公開。
【写真】“抗えない時代の空気”を捉えた『開戦前夜』場面カット
実在した「総力戦研究所」と日米開戦への流れを描いた本作。猪瀬直樹のノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案として2025年8月に放送されたNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』のドラマパート（前後編計98分）に新たなシーンを加え、138分の完全版として製作された。
主演の池松壮亮は、石井裕也監督とともに企画段階から長期にわたり本作に携わってきた。模擬内閣では「内閣総理大臣」に任命される主人公・宇治田洋一を演じた池松は、スペシャル座談会で「昨年まず、NHKのスペシャルドラマとして戦後80年に放送することができまして、そこから（ドラマ版に比べ）尺としては（約）40分長い形で映画版が完成しまして、こうして公開することができるようになりました」と経緯を説明。「とにかくこの物語と出会ってから、なんとか形にしたいっていう思いは一つだった」と語る。
政府・軍・民間から選抜された、日本の未来を担う若き精鋭たちが集う内閣直属の機関「総力戦研究所」。1941（昭和16）年4月、米国をはじめとする諸国との総力戦の可能性を探る目的で模擬内閣を結成し、若きエリートたちが日本の未来を左右する戦争の行方をシミュレーションしていく姿が描かれる。緊迫感と臨場感たっぷりに描かれる議論が大きな見どころの一つだ。
宇治田と同じ民間出身で、模擬内閣では「内閣書記官長兼情報局総裁」を担当する樺島茂雄を演じた仲野太賀は、総力戦研究所について、「エリート中のエリートが集まり議論が行われていた場所。そこで交わされている言葉は、政治的にも軍事的にも事実を元にしたデータの情報が応酬されていくんです」と語る。
一方、役づくりにおいては、「データは分かりやすく情報として平等に伝達されますが、数字というものは本質を曖昧にしてしまう部分もある」と感じたといい、「（池松演じる）宇治田さんのセリフにもありますが、その数の中には一体どんな人が生きて、どんな背景があって、どんなドラマがあるのか。数字では本質は見えなくて。ファクトの応酬ではあるけれど、しっかりその背景を感じながら演じる必要がありました」という。石井監督による丁寧な演出にも触れながら、「若い俳優さんもいる中、みんなが責任感を持ちながら演じた結果、伝わるものができたのではないかと思います」と話した。
池松、仲野らと同じく総力戦研究所のメンバーで、模擬内閣では「陸軍大臣」を担当した陸軍少佐・高城源一を演じたのは中村蒼。手に汗握る白熱の議論シーンが続く本作での撮影を振り返り、中村は「本を見た時に言葉だけで物語が進んでいくので、これは演じるのもなかなか大変だなと感じました」と率直な胸の内を回顧する。
議論のシーンについては、クランクインする前に総力戦研究所のメンバーを演じたキャスト、監督をはじめとするスタッフ陣とリハーサルを重ねる時間があったという。「（総力戦研究所のメンバーを演じるキャストたちと）いろいろ試してみたり、“こういう動きにしてみよう”とコミュニケーションを取りながら作り上げて行きました」と語り、「その場で生み出されたものにしっかりと反応していくことがとても大切な現場だったので、誰一人気を抜かず細かいところまで神経を張り巡らせながら演じていました」と緊張感あふれる撮影現場の様子を明かした。
機密情報をもとに、戦況や内外情勢の近未来を予測する特殊研究を考案した陸軍中佐・瀬古明を演じたのは佐藤隆太。国の未来を懸命に探ろうとする若者たちを深く理解し、厳しくも温かく見守る瀬古について「国や上官への忠誠心と、自分の中の正義と、研究所の若いみんなの情熱の間で揺れ動く男だったと思います。今の時代にリンクしてしまうような、だからこそ感じる“怖さ”のようなものを生々しく体現している一人だと思うので、ある種、共感してもらいやすいキャラクターなのではないかと思います」と、軍人としての使命と信念のはざまで葛藤する複雑な役どころについて語った。
さらに白熱する机上演習を間近で見守っていた佐藤は「（キャストたちの演技が）素晴らしくてゾクゾクするんですよね、みんなのお芝居に」と絶賛。「セリフの投げ合いとバトンの繋ぎ方、頭から最後まで長い尺のものを通して撮るわけですよね。緊張感を高めて集中して。“チームとして一緒に頑張ろう”というものもありながら、一人一人が持つ熱い想いも感じましたね」と、キャスト陣が一丸となって作り上げた迫真の演技をたたえていた。
瀬古と同じく総力戦研究所を作ったメンバーの一人である陸軍中佐・西村良穂を演じた江口洋介は、本作のオファーを受けた当時について、「戦争映画はあまり体験してこなかったので、このようなテーマでやるときは納得した上で参加したいなと思っていました」と率直な思いを告白する。
「台本を読ませていただき、悲劇や大きな戦いもない密室の話ではあるんですが、何かが迫ってくるような“怖さ”があるように感じました」と第一印象を語り、本作への参加は、石井監督との対話が大きな決め手になったという。「“こういう時代だからやりたいんだ“という話を聞いて、グッと気持ちが入りました。これは参加する意味があるなと。これからの世代を担う方々が、何かを感じられるような可能性があるのではないかと思い、演じさせていただきました」と熱い思いをにじませた。
陸軍大臣で、のちに総理大臣となる東條英機を演じた佐藤浩市は「東京裁判や残されているニュース映像での姿、そして昭和の戦争映画で描かれる東條英機から（彼に）画一的なイメージを持っていたんですが、それとは少し違ったアプローチができるのではないかと思いました」と、東條への印象と役へのアプローチを明かす。
開戦を求めて激化する世論や軍部と、天皇への忠誠の狭間で苦悩する東條の姿も描かれ、結果として日米開戦に踏み切るまでの当時の空気も映し出されていく本作。「残された資料はそれほど多くはないですが、いい意味で凡庸で、地べた感がある人間として直面していたのならどうだったのか。石井監督と話をしながら、そんな東條を演じたいなと思いました」と、監督とともに模索した役づくりを語った。
さらに座談会では撮影中のエピソードについての話題に。撮影は京都を中心に行われ、特に総力戦研究所のメンバーを演じたキャスト陣は、撮影以外の時間も共に過ごすことが多かったという。
「みんなで泊まりで、行き帰りバスで向かって、同じ場所に帰って。当然部屋は違いますけど、みんなで同じ場所から行って帰ってくるっていう時間を過ごせたのはとても良かったですね」と池松が語ると、隣でうなずきながら聞いていた仲野も「（ホテルに）大浴場があったので、みんなで行ったよね。癒しながら、明日の作戦も考えながら…」と当時を懐かしんだ。
池松は「そういう時間を（撮影以外の時間でも）もらったことで、一人一人のこの物語に対する使命感や、どんどん皆のお芝居のリアクションに迫力が出てったなというふうに思います」と語り、キャストたちが一丸となって積み重ねた時間が作品の熱量につながったことを明かした。
一方で、石井監督とのエピソードを披露したのは佐藤。「普段はすごく柔らかい雰囲気で、いろんな話を気さくにできる方なんですが、スイッチが入る瞬間がたまらなくかっこいい。それが役者にも伝染するんですよね」と撮影現場での監督のたたずまいを証言する。さらに、「（石井監督と目が合うと）“ちょっと見られた、怖いな”と思うくらい（笑）あの鋭い眼差しで見られる緊張感と同時に、自分をちゃんと受け取ってくれている、役者としての喜びみたいなものが混在するところが、石井組の面白いところ」と笑いを交えながら、監督への信頼をのぞかせた。
この言葉に、「見事ですよね。今回のような集団劇においてあまりに一発で的確に指示が飛びますし、“こことここを修正して、もう一回行こう”っていうことが、やっぱりすごく早い」と深く共感する池松。「モニター上だけではなくやっぱりこの空間を演出してくれるので、撮影現場というもの、空間を演出してくれるので、そこに我々もかなり引っ張られていきますし、その手腕というのは（言葉では）あまりにも表現できない、魔法のようなところがあって」と絶賛し、「何度も石井組に参加してきましたけど、本当にさらなる進化を見れて、そういう緊張感と誘導のバランスが素晴らしいなと思って見ていました」と、監督への変わらぬ信頼と現場での手応えを語った。
座談会の締めくくりでは、池松があらためて本作へ思いを語った。「本当に皆さんと今日話せたようにですね、僕自身、この作品に参加できたこと、この作品を公開できることに、とても誇りを持っています」と自信をのぞかせると、「我々が戦後80年というものを受け継いだからには、この後の世に対して、平和に対して、積極的な働きかけが必要だと思っていますし、それを素晴らしいチームで、メンバーで、作品としてその一手となれるかもしれないものを、こうして作り上げられたことを、とても幸せに思っています。ぜひ観ていただけたらなと思います」と観客へメッセージを送った。
映画『開戦前夜』は、7月31日より全国公開。