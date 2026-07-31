『MIRRORLIAR FILMS』歴代ポスターなどがコンビニでプリントできる！ eプリントサービスとコラボ決定
これまで劇場公開された短編オムニバス映画『MIRRORLIAR FILMS Season1〜8』のポスタービジュアルや作品シーンが、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機を通じてeプリント販売されることが決まった。
【写真】eプリントサービスで楽しめる『MIRRORLIAR FILMS』歴代ポスター
俳優の阿部進之介、山田孝之、映画プロデューサーの伊藤主税らがプロデュースする短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS』は、「だれでも映画を撮れる時代」をコンセプトに、多彩なクリエイターによる映画制作に挑戦するとともに、全国各地の自治体や地域企業と連携し、地域を制作拠点とした映画づくりに取り組んでいる。
そんな同プロジェクトとeプリントサービスが今回コラボレーションし、ポスタービジュアルや作品シーンをeプリント販売することが決定。
多彩なクリエイターによる短編映画のポスターや場面写真をプリントコンテンツとして展開することで、映画に映し出された地域の美しい風景や作品世界を身近なコレクションとして楽しめるような、新しい文化体験を提供することを目指している。
また、日本語・英語を併記したプリントコンテンツとして展開することで、日本国内の映画ファンはもちろん、日本を訪れる海外旅行者にも、日本の地域の魅力に触れてもらう機会を創出し、短編映画が持つ文化価値を国内外へ発信していく。
展開予定のコンテンツは、「MIRRORLIAR FILMS Season1〜8」アートコレクションと「MIRRORLIAR FILMS Season1〜8」シーンコレクションの2種類。
「MIRRORLIAR FILMS Season1〜8」アートコレクションは、『MIRRORLIAR FILMS Season1〜8』のポスタービジュアルや場面写真など、映画の世界観をコレクションできるコンテンツとして届ける。
「MIRRORLIAR FILMS Season1〜8」シーンコレクションは、短編映画に映し出された日本各地の風景や文化を、日本語・英語を併記したプリントコンテンツとして展開。作品のシーンとともに、地域への興味や旅のきっかけを創出する。
今後は、ポスターや作品シーンのプリントコンテンツに加え、日本語・英語を併記した作品紹介やクリエイターインタビュー、作品の舞台となった地域の見どころなども順次展開し、日本映画と地域の魅力を継続的に発信していく。
【写真】eプリントサービスで楽しめる『MIRRORLIAR FILMS』歴代ポスター
俳優の阿部進之介、山田孝之、映画プロデューサーの伊藤主税らがプロデュースする短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS』は、「だれでも映画を撮れる時代」をコンセプトに、多彩なクリエイターによる映画制作に挑戦するとともに、全国各地の自治体や地域企業と連携し、地域を制作拠点とした映画づくりに取り組んでいる。
多彩なクリエイターによる短編映画のポスターや場面写真をプリントコンテンツとして展開することで、映画に映し出された地域の美しい風景や作品世界を身近なコレクションとして楽しめるような、新しい文化体験を提供することを目指している。
また、日本語・英語を併記したプリントコンテンツとして展開することで、日本国内の映画ファンはもちろん、日本を訪れる海外旅行者にも、日本の地域の魅力に触れてもらう機会を創出し、短編映画が持つ文化価値を国内外へ発信していく。
展開予定のコンテンツは、「MIRRORLIAR FILMS Season1〜8」アートコレクションと「MIRRORLIAR FILMS Season1〜8」シーンコレクションの2種類。
「MIRRORLIAR FILMS Season1〜8」アートコレクションは、『MIRRORLIAR FILMS Season1〜8』のポスタービジュアルや場面写真など、映画の世界観をコレクションできるコンテンツとして届ける。
「MIRRORLIAR FILMS Season1〜8」シーンコレクションは、短編映画に映し出された日本各地の風景や文化を、日本語・英語を併記したプリントコンテンツとして展開。作品のシーンとともに、地域への興味や旅のきっかけを創出する。
今後は、ポスターや作品シーンのプリントコンテンツに加え、日本語・英語を併記した作品紹介やクリエイターインタビュー、作品の舞台となった地域の見どころなども順次展開し、日本映画と地域の魅力を継続的に発信していく。