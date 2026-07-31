しんのすけの祖父役・チョー、映画33作目にして初登場に感激 伊藤沙莉に握手求め総ツッコミ「しんちゃんと一緒じゃん！」
声優のチョーが31日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の初日舞台あいさつに登壇。同シリーズの映画初登場の喜びを語った。
【写真】なかよく手をふる野原銀の介＆チョー
しんのすけの祖父・野原銀の介役を演じるチョーは、出演の感想を聞かれると「映画33作目にして、やっと出ることができました。本当にありがとうございます。いつかいつかとずっと毎年毎年やってました」と長年の念願がかなった喜びを爆発させた。
続けて「そして今年、ようやく秋田で皆さんと会うことができたんで。さらに大好きな沙莉ちゃんに会うことができて、本当にうれしい限りでございます」と感無量の表情。デレデレな様子で舞台端の立ち位置からセンター寄りの位置に立つゲスト声優の伊藤に握手を求めると、すかさず周囲から「しんちゃんと一緒じゃん！」と総ツッコミ。ひまわり役のこおろぎさとみからも「バミって（立ち位置）あるから！」とツッコまれながら、美女に目がない“しんちゃん譲り”の振る舞いで会場を大いに沸かせた。
イベント後半には「忘れたくない家族の思い出」のトークも展開。共演者や監督らが語る温かな家族のエピソードに耳を傾けながら、劇場に集まったファンとともに初日の喜びを分かち合った。
舞台あいさつにはほかに、マユリカ（阪本、中谷）、梶裕貴、下野紘、小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、そして渡辺正樹監督が登壇した。
【写真】なかよく手をふる野原銀の介＆チョー
しんのすけの祖父・野原銀の介役を演じるチョーは、出演の感想を聞かれると「映画33作目にして、やっと出ることができました。本当にありがとうございます。いつかいつかとずっと毎年毎年やってました」と長年の念願がかなった喜びを爆発させた。
イベント後半には「忘れたくない家族の思い出」のトークも展開。共演者や監督らが語る温かな家族のエピソードに耳を傾けながら、劇場に集まったファンとともに初日の喜びを分かち合った。
舞台あいさつにはほかに、マユリカ（阪本、中谷）、梶裕貴、下野紘、小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、そして渡辺正樹監督が登壇した。