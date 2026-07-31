下野紘、アフレコ中に大号泣 事前に台本熟読し対策するも抗えず「みさえさんてやっぱすげえ」
声優の下野紘が7月31日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の初日舞台あいさつに登壇。アフレコの裏話を明かした。
【写真】しんちゃんにハグで慰めてもらう下野紘
人間に警戒心を抱きながらもやこ、まめ太と共に手助けをしてくれる唐傘の妖怪・唐蔵を演じた下野は、アフレコ時の秘話を告白。『クレヨンしんちゃん』については「展開を知っているのに、家で観ながら毎回泣いてしまう」と語る下野は、声優を務めた今作でも事前に台本を熟読し、入念な対策を立てて本番に臨んだという。「アフレコ中に泣いたらいけない、泣いたらいけない、と思っていた」と振り返った。
しかし、その努力もむなしく結果は撃沈。自身はまったく関係のないシーンにも関わらず、大号泣。「現場で聞いた声、おそらく皆さんよりも俺の方が感動してると思います。それぐらいの破壊力がありました。みさえさんってやっぱすげえなって」と目を輝かせた。
これを聞いたみさえ役のならはしみきが「心がきれいな方なんでしょうね。ピュアな心の持ち主なんでしょう」と評すと、下野は「すみません！けっこうなおじさんなんですけど、泣かせていただきました！」と返し笑いを誘った後、しんのすけにハグで慰められていた。
舞台あいさつにはほかに、伊藤沙莉、マユリカ（阪本、中谷）、梶裕貴、小林由美子、森川智之、こおろぎさとみ、チョー、そして渡辺正樹監督が登壇した。
【写真】しんちゃんにハグで慰めてもらう下野紘
人間に警戒心を抱きながらもやこ、まめ太と共に手助けをしてくれる唐傘の妖怪・唐蔵を演じた下野は、アフレコ時の秘話を告白。『クレヨンしんちゃん』については「展開を知っているのに、家で観ながら毎回泣いてしまう」と語る下野は、声優を務めた今作でも事前に台本を熟読し、入念な対策を立てて本番に臨んだという。「アフレコ中に泣いたらいけない、泣いたらいけない、と思っていた」と振り返った。
これを聞いたみさえ役のならはしみきが「心がきれいな方なんでしょうね。ピュアな心の持ち主なんでしょう」と評すと、下野は「すみません！けっこうなおじさんなんですけど、泣かせていただきました！」と返し笑いを誘った後、しんのすけにハグで慰められていた。
舞台あいさつにはほかに、伊藤沙莉、マユリカ（阪本、中谷）、梶裕貴、小林由美子、森川智之、こおろぎさとみ、チョー、そして渡辺正樹監督が登壇した。