伊藤沙莉、家族愛を告白「異常に好き」 日常の大切さを最近実感ししみじみ
俳優の伊藤沙莉が7月31日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の初日舞台あいさつに登壇。家族愛を明かした。
【写真】しんちゃんに笑ってしまいコメントをなんとかひねり出す伊藤沙莉
本作にちなみ「忘れたくない家族の思い出」を聞かれ、伊藤は「私は異常に家族が好きなので」と切り出した。続けて「特別どこに行ったあのときというよりは、すごく日常を生きていて、あの日常に戻りたいと思うことはすごくあるんです」と告白。
「普通の夜ご飯とか、休みの日にだらだらみんなでテレビを見ている時間とか、あの時間にすごく戻りたいなって思うときがあるので、すごく大事な時間なんだなって改めて最近すごく感じてる」としみじみ語っていた。
舞台あいさつにはほかに、マユリカ（阪本、中谷）、梶裕貴、下野紘、小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、チョー、そして渡辺正樹監督が登壇した。
【写真】しんちゃんに笑ってしまいコメントをなんとかひねり出す伊藤沙莉
本作にちなみ「忘れたくない家族の思い出」を聞かれ、伊藤は「私は異常に家族が好きなので」と切り出した。続けて「特別どこに行ったあのときというよりは、すごく日常を生きていて、あの日常に戻りたいと思うことはすごくあるんです」と告白。
「普通の夜ご飯とか、休みの日にだらだらみんなでテレビを見ている時間とか、あの時間にすごく戻りたいなって思うときがあるので、すごく大事な時間なんだなって改めて最近すごく感じてる」としみじみ語っていた。
舞台あいさつにはほかに、マユリカ（阪本、中谷）、梶裕貴、下野紘、小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、チョー、そして渡辺正樹監督が登壇した。