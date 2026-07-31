『クレヨンしんちゃん』豪華声優陣10人が勢ぞろい 伊藤沙莉はド緊張で言葉をつまらせる「長年の夢でしたので」
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』の初日舞台あいさつが31日、都内で行われ、本作で声優を務めた伊藤沙莉、マユリカ（阪本、中谷）、梶裕貴、下野紘、小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、チョー、そして渡辺正樹監督が登壇した。
【写真】しんちゃんとハグする下野紘
舞台あいさつ冒頭には、野原しんのすけと野原銀の介が客席扉から登場し手を振りファンサービス。作中さながらの愉快なやりとりで、会場を盛り上げた。すっかり温まった会場に満を持して声優陣と監督が登場すると、大きな拍手が出迎えた。
【妖怪の国】 に迷い込んだ しんのすけたち野原一家に手を貸してくれる狐の妖怪・やこを演じた伊藤は、冒頭のあいさつからド緊張で肩を縮こませながらなんとか言葉を絞り出し、「長年の夢でしたので、いま大変幸せかつとても緊張しております」と苦笑い。「うまく…ごめんなさい。うまく話せるかわからないんですけど」と言葉をつまらせながら、「皆さんに楽しんでいっていただければいいなと思っています」と話した。
舞台あいさつでは、レギュラー声優陣が今作のキャラクターたちの服装に合わせて“コスプレ”を意識して登壇したという話や、アフレコの裏話、本作への思いや家族の思い出などで大盛り上がり。トークの途中にとなりのしんちゃんに思わず笑ってしまった伊藤が話題をなんとか思い出そうとし、笑いが起きる一幕も。
最後には、しんのすけ役の小林が「涼しい映画館で夏休み、クレヨンしんちゃんと野原一家といっしょに銀の介じいちゃんに会いに来てくれたらうれしいなと思います」と呼びかけ、大盛況のうちに締めくくられた。
【写真】しんちゃんとハグする下野紘
舞台あいさつ冒頭には、野原しんのすけと野原銀の介が客席扉から登場し手を振りファンサービス。作中さながらの愉快なやりとりで、会場を盛り上げた。すっかり温まった会場に満を持して声優陣と監督が登場すると、大きな拍手が出迎えた。
舞台あいさつでは、レギュラー声優陣が今作のキャラクターたちの服装に合わせて“コスプレ”を意識して登壇したという話や、アフレコの裏話、本作への思いや家族の思い出などで大盛り上がり。トークの途中にとなりのしんちゃんに思わず笑ってしまった伊藤が話題をなんとか思い出そうとし、笑いが起きる一幕も。
最後には、しんのすけ役の小林が「涼しい映画館で夏休み、クレヨンしんちゃんと野原一家といっしょに銀の介じいちゃんに会いに来てくれたらうれしいなと思います」と呼びかけ、大盛況のうちに締めくくられた。