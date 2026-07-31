ホロライブ・宝鐘マリン、7周年記念ライブに『超かぐや姫！』“かぐや”が出演決定「こーれは熱い！」「さすがに予想外でしたｗ」
「ホロライブ」所属のVTuber・宝鐘マリンさんが、31日までにXを更新。自身の7周年記念3Dライブに人気アニメ『超かぐや姫！』のかぐやが出演することを発表し、反響が集まっている。
【写真】『超かぐや姫！』のかぐやがマリンさんのライブに出演決定！
『超かぐや姫！』は、アニメーションクリエイター・山下清悟の初の長編監督作品となるオリジナルアニメ。日本最古の物語『竹取物語』と、現代エンターテインメントであるVTuberや音楽ライブの要素を融合した作品で、Netflix映画として世界独占配信中だ。先日は『【推しの子】』のMEMちょとのコラボ動画も公開され話題になっていた。
今回の投稿では、そんな本作から主人公・かぐやがマリンさんの7周年記念3Dライブにゲスト出演することが発表。配信は8月11日21時からで、披露される楽曲は当日のお楽しみとなっている。
本投稿にファンからは「こーれは熱い！」「さすがに予想外でしたｗ」「これは見なくては！」「VTuberアニメの強みを存分に活かしたコラボで凄いな…」などの反響が集まっている。
引用：「宝鐘マリン＠ホロライブ3期生」X（＠houshoumarine）
【写真】『超かぐや姫！』のかぐやがマリンさんのライブに出演決定！
『超かぐや姫！』は、アニメーションクリエイター・山下清悟の初の長編監督作品となるオリジナルアニメ。日本最古の物語『竹取物語』と、現代エンターテインメントであるVTuberや音楽ライブの要素を融合した作品で、Netflix映画として世界独占配信中だ。先日は『【推しの子】』のMEMちょとのコラボ動画も公開され話題になっていた。
本投稿にファンからは「こーれは熱い！」「さすがに予想外でしたｗ」「これは見なくては！」「VTuberアニメの強みを存分に活かしたコラボで凄いな…」などの反響が集まっている。
引用：「宝鐘マリン＠ホロライブ3期生」X（＠houshoumarine）