はんにゃ.川島の寿司店に元妻が来店 “予約数ヵ月待ち”の味を絶賛「美味しかったし本当すごい」
お笑いコンビ「はんにゃ.」川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが30日に自身のオフィシャルブログを更新。子どもたちと元夫の寿司店に訪問したことを報告した。
【写真】離婚しても仲良し！ はんにゃ.川島＆菜月さん元夫婦ショット
現在、川島は東京・恵比寿にある高級寿司店「すし さとる」を間借りし、月曜・火曜のみの「鮨 川しま」を営業中。ブログの中で菜月さんは「子供たちの社会科見学で2ヶ月前に予約していた鮨川しまへ」とつづり「今のところ予約3？4？ヶ月待ちのようです！すごい、元夫頑張ってる」とコメント。「舞台や劇場は見たことがあるんだけどパパの職場？的なところは初めて！！」と説明し子どもたちと寿司店へ向かう様子も写真で公開している。
さらにブログの中で菜月さんは、子どもたちを交えた川島との元夫婦ショットも披露。さらに寿司を味わった娘のコメントについて「プチ反抗期娘は目の前では言わなかったけど「なんかいつもと違った！真剣だったしちゃんと美味しかったし本当すごいね！」って」と紹介している。
引用：「川島菜月」オフィシャルブログ
【写真】離婚しても仲良し！ はんにゃ.川島＆菜月さん元夫婦ショット
現在、川島は東京・恵比寿にある高級寿司店「すし さとる」を間借りし、月曜・火曜のみの「鮨 川しま」を営業中。ブログの中で菜月さんは「子供たちの社会科見学で2ヶ月前に予約していた鮨川しまへ」とつづり「今のところ予約3？4？ヶ月待ちのようです！すごい、元夫頑張ってる」とコメント。「舞台や劇場は見たことがあるんだけどパパの職場？的なところは初めて！！」と説明し子どもたちと寿司店へ向かう様子も写真で公開している。
さらにブログの中で菜月さんは、子どもたちを交えた川島との元夫婦ショットも披露。さらに寿司を味わった娘のコメントについて「プチ反抗期娘は目の前では言わなかったけど「なんかいつもと違った！真剣だったしちゃんと美味しかったし本当すごいね！」って」と紹介している。
引用：「川島菜月」オフィシャルブログ