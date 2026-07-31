『オークストリートの異変』IMAX・4DX・SCREENXポスター解禁 ユアン・マクレガーと愛犬の特別映像も
J.J.エイブラムスが製作を務め、俳優のアン・ハサウェイ主演、ユアン・マクレガーが共演する映画『オークストリートの異変』（8月14日公開）のIMAX、4DX、SCREENX版ポスター3種が公開された。あわせて、ユアンと愛犬スターバックが作品の魅力を語り合う特別映像も解禁となった。
【動画】ユアン・マクレガー＆愛犬スターバックの特別映像
本作は、突如として恐竜が現れた街を舞台に、ごく普通の家族が生き残りを懸けて立ち向かう恐竜エンターテインメント。ティザー映像では謎に包まれた世界観が注目を集め、本予告では家にある武器だけを頼りに恐竜と対峙する一家の姿が描かれ、「新しい恐竜映画が来た」「夏に映画館で体験したい」と映画ファンの期待を集めている。
今回公開されたIMAX版ポスターには、主人公一家・プラット家の4人が屋根の上から変わり果てた街を見渡す姿をデザイン。かつての住宅街は深い森へと姿を変え、その中には巨大な恐竜や翼竜の姿が浮かび上がる。圧倒的なスケール感を前面に押し出したビジュアルとなっている。
4DX版ポスターでは、霧に包まれた街で鋭い牙を持つ大型恐竜に追い詰められる一家を描写。座席の振動や風、水しぶきなどの演出で、恐竜から逃げるスリルを体感できる4DX上映への期待を高めるデザインに仕上がった。
SCREENX版は、アン・ハサウェイ演じる母デニースが大型肉食恐竜に向かってライフルを向ける緊迫の場面を採用。三面スクリーンならではの没入感を生かした上映をイメージさせるビジュアルとなっている。
あわせて公開された特別映像では、父グレッグ役のユアン・マクレガーと、劇中で家族の一員として恐竜との戦いに挑む愛犬スターバックが共演。「今作のテーマはチームワーク。大切なのは行動を共にすること」と作品を紹介するユアンに対し、スターバックが絶妙なタイミングで“ツッコミ”を入れるような、コミカルな掛け合いを披露している。
【動画】ユアン・マクレガー＆愛犬スターバックの特別映像
本作は、突如として恐竜が現れた街を舞台に、ごく普通の家族が生き残りを懸けて立ち向かう恐竜エンターテインメント。ティザー映像では謎に包まれた世界観が注目を集め、本予告では家にある武器だけを頼りに恐竜と対峙する一家の姿が描かれ、「新しい恐竜映画が来た」「夏に映画館で体験したい」と映画ファンの期待を集めている。
4DX版ポスターでは、霧に包まれた街で鋭い牙を持つ大型恐竜に追い詰められる一家を描写。座席の振動や風、水しぶきなどの演出で、恐竜から逃げるスリルを体感できる4DX上映への期待を高めるデザインに仕上がった。
SCREENX版は、アン・ハサウェイ演じる母デニースが大型肉食恐竜に向かってライフルを向ける緊迫の場面を採用。三面スクリーンならではの没入感を生かした上映をイメージさせるビジュアルとなっている。
あわせて公開された特別映像では、父グレッグ役のユアン・マクレガーと、劇中で家族の一員として恐竜との戦いに挑む愛犬スターバックが共演。「今作のテーマはチームワーク。大切なのは行動を共にすること」と作品を紹介するユアンに対し、スターバックが絶妙なタイミングで“ツッコミ”を入れるような、コミカルな掛け合いを披露している。