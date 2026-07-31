教師と生徒が結婚、16歳差夫婦 「恋愛する気はさらさらなかった」夫の心動かした妻の思い
MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMCを務める『ダマってられない女たち season3』#4が31日、放送される。#4では、元は“高校の担任と生徒”という関係だった16歳差夫婦の禁断の恋に迫る。
【写真】27歳妻＆53歳夫の“年の差26歳”夫婦 出会いは小3 馴れ初めに驚き！
この番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
なお、#4には、スタジオゲストとして俳優の鈴木砂羽と、タレントの矢沢心が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届ける。
生徒だった亜希さんが猛アタックする一方、「生徒と恋愛する気はさらさらなかった」「やめてくれとしか思わなかった」という夫・慎一さん。そんな慎一さんの心を動かした亜希さんの一途な思いとは――？
また番組では、26歳で早発閉経と診断された気象予報士・千種ゆり子さんにも密着。早発閉経とは、40歳未満で卵巣の機能が低下し、女性ホルモンの不足や月経の停止が起こる状態。「子どもがほしいって思ってるのになんでその未来が描けない？ なんで私なんだろう」と苦悩する千種さん。そんな千種さんを支えた幼馴染みでもある夫との絆、そして早発閉経と向き合いながら歩む千種さんの戦いに迫る。
『ダマってられない女たち season3』最新回はABEMAにて31日22時放送。
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この番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
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また番組では、26歳で早発閉経と診断された気象予報士・千種ゆり子さんにも密着。早発閉経とは、40歳未満で卵巣の機能が低下し、女性ホルモンの不足や月経の停止が起こる状態。「子どもがほしいって思ってるのになんでその未来が描けない？ なんで私なんだろう」と苦悩する千種さん。そんな千種さんを支えた幼馴染みでもある夫との絆、そして早発閉経と向き合いながら歩む千種さんの戦いに迫る。
『ダマってられない女たち season3』最新回はABEMAにて31日22時放送。