映画『プラダを着た悪魔２』8・7からディズニープラスで見放題独占配信
映画『プラダを着た悪魔2』が、8月7日から動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で見放題独占配信されることが決定した。
【動画】映画『プラダを着た悪魔２』予告編
2006年公開の『プラダを着た悪魔』は、ジャーナリストを目指すアンドレアが、一流ファッション誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダのアシスタントとなり、厳しい試練を乗り越えながら成長していく姿を描いた。ファッション業界を舞台にした華やかな世界観と、仕事に奮闘する主人公の姿が共感を呼び、“働く女性のバイブル”として世界中で愛され続けている。
その続編となる『プラダを着た悪魔2』は、デジタル化が進むニューヨークの出版業界でミランダが大きな危機に直面。元アシスタントのアンディが再び「ランウェイ」に戻り、さらにラグジュアリーブランドの幹部となった元同僚エミリーとも再会する。4人それぞれの夢や野望が交錯し、物語は思いがけない結末へと向かっていく。
5月1日に公開された本作は、7月31日時点で国内興行収入54.9億円、観客動員363万人を記録。洋画・邦画を問わず、2026年公開の実写映画として初めて興収50億円を突破する大ヒットとなった。
劇中のせりふに励まされたという声や、キャラクターのファッションを再現したコーディネート動画がSNSで話題を集めるなど、本作は新たな世代にも支持を拡大。前作へのオマージュやラグジュアリーブランドの華やかな衣装など、細部までこだわり抜かれた映像美も見どころで、配信では何度でもその世界観を堪能できる。
【動画】映画『プラダを着た悪魔２』予告編
2006年公開の『プラダを着た悪魔』は、ジャーナリストを目指すアンドレアが、一流ファッション誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダのアシスタントとなり、厳しい試練を乗り越えながら成長していく姿を描いた。ファッション業界を舞台にした華やかな世界観と、仕事に奮闘する主人公の姿が共感を呼び、“働く女性のバイブル”として世界中で愛され続けている。
5月1日に公開された本作は、7月31日時点で国内興行収入54.9億円、観客動員363万人を記録。洋画・邦画を問わず、2026年公開の実写映画として初めて興収50億円を突破する大ヒットとなった。
劇中のせりふに励まされたという声や、キャラクターのファッションを再現したコーディネート動画がSNSで話題を集めるなど、本作は新たな世代にも支持を拡大。前作へのオマージュやラグジュアリーブランドの華やかな衣装など、細部までこだわり抜かれた映像美も見どころで、配信では何度でもその世界観を堪能できる。