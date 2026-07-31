ハル・ベリー59歳の最新ショットに「35歳に見える」「いつまでも美しい」
「X‐メン」シリーズや『チョコレート』、『ジョン・ウィック：パラベラム』などに出演するハル・ベリー（59）が、インスタグラムを更新。水着姿の美しい最新ショットに、「35歳に見える」「いつまでも美しい」などと反響が寄せられた。
【写真】ハル・ベリー59歳、水着姿の美しい最新ショット 婚約者と幸せそうな姿も
ハルはこの度、太陽の絵文字を添えて「今日はとても愛されていると感じる」と綴り、素肌に薄手のガウンを羽織り、コーヒーカップを片手に陽の光を浴びるヘルシーな写真を公開。
その数日前の投稿でも、「旅をするたびに、自分が少しずつ上書きされる」とキャプションを付け、胸もとが大胆に開いた水着姿でポーズを取る幻想的な写真や、海の向こうに浮かぶ虹、ストローハットをかぶっておどけてみせる婚約者ヴァン・ハントの様子、夕陽をバックにした2ショットなどをシェアした。
8月に還暦を迎えるハルだが、変わらぬ美しい姿に、ファンからは「美と平穏、愛が溢れ出てる！！！」「リセット、リフレッシュ、若返り！！幸あれ」「美しい！！お幸せに！」「鍛え上げたボディ！とっても素敵」「ハルを超える人はいない！彼女こそまさにイットガール！」「今でも最高にイケてる」「成熟していてセクシー。彼女のエナジーが大好き」「35歳に見える」「彼女の年代を超越したヘルシーさは研究する必要がある」など、絶賛する声が続々と寄せられている。
モデルの元恋人ガブリエル・オーブリーとの間に現在18歳の娘ナーラ、フランス人俳優の前夫オリヴィエ・マルティネスとの間に13歳の息子マセオをもうけたハルは、ミュージシャンのヴァンと2020年から交際。今年2月に出演したトーク番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』で婚約を公表した。
過去のパートナーたちとは聴力を失う程の暴力を受けたり、浮気されたりと、散々な目にあってきたハルだけに、ファンも幸せそうなハルの様子をうれしく思っているようだ。
引用：「ハル・ベリー」Instagram（＠halleberry）
【写真】ハル・ベリー59歳、水着姿の美しい最新ショット 婚約者と幸せそうな姿も
ハルはこの度、太陽の絵文字を添えて「今日はとても愛されていると感じる」と綴り、素肌に薄手のガウンを羽織り、コーヒーカップを片手に陽の光を浴びるヘルシーな写真を公開。
8月に還暦を迎えるハルだが、変わらぬ美しい姿に、ファンからは「美と平穏、愛が溢れ出てる！！！」「リセット、リフレッシュ、若返り！！幸あれ」「美しい！！お幸せに！」「鍛え上げたボディ！とっても素敵」「ハルを超える人はいない！彼女こそまさにイットガール！」「今でも最高にイケてる」「成熟していてセクシー。彼女のエナジーが大好き」「35歳に見える」「彼女の年代を超越したヘルシーさは研究する必要がある」など、絶賛する声が続々と寄せられている。
モデルの元恋人ガブリエル・オーブリーとの間に現在18歳の娘ナーラ、フランス人俳優の前夫オリヴィエ・マルティネスとの間に13歳の息子マセオをもうけたハルは、ミュージシャンのヴァンと2020年から交際。今年2月に出演したトーク番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』で婚約を公表した。
過去のパートナーたちとは聴力を失う程の暴力を受けたり、浮気されたりと、散々な目にあってきたハルだけに、ファンも幸せそうなハルの様子をうれしく思っているようだ。
引用：「ハル・ベリー」Instagram（＠halleberry）