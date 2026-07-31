SSFF ＆ ASIA 2027、8月1日より公募スタート アカデミー賞につながる8部門で作品募集
米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア（SSFF ＆ ASIA）」が、2027年開催に向けたショートフィルム作品の公募を8月1日から開始する。応募はクリエイタープラットフォーム「LIFE LOG BOX」を通じて受け付け、次世代クリエイターのキャリア形成につながる場として国内外から作品を募る。
【SSFF2026】アワードセレモニーの模様 テーマは『シネマエンジニアリング』
今回募集するのは、27年の米アカデミー賞短編部門へのノミネートにつながるライブアクション、ノンフィクション、アニメーションの3部門をはじめ、東京都と実施する「Cinematic Tokyo部門」、25歳以下の監督を対象とした「U-25プロジェクト」、短編小説を募集する「BOOK SHORTSアワード」、「日本直販プレゼンツ ショートドラマ企画コンテスト」、「BRANDED SHORTS」の全8部門・プロジェクト。映画祭グランプリには、映画監督ジョージ・ルーカス氏の名を冠した「ジョージ・ルーカスアワード」が贈られる。
応募は、ショートフィルムを中心としたコンテンツ管理プラットフォーム「LIFE LOG BOX」で実施。同プラットフォームでは、応募クリエイターにデジタルウォレットが自動付与され、今後展開予定のNFT投票やコンテンツ売買マーケットへの参加も可能となる。映画祭では、アカデミー賞公認映画祭としての実績に加え、「LIFE LOG BOX」登録作品がディズニープラスで配信されるなど、クリエイターのキャリア形成の機会も広がっているという。
映画祭は「アカデミー賞公認の映画祭だからこそ実現する、クリエイターが映画・映像・動画界のスターダムの座をつかむプラットフォームとして2027年に向けて多くの才能と出会い、発信できることを期待しています」としている。
募集概要は以下の通り。
募集部門：ライブアクション部門（インターナショナル／アジア インターナショナル／ジャパン）、ノンフィクション部門、アニメーション部門、Cinematic Tokyo部門、U-25プロジェクト、BRANDED SHORTS、BOOK SHORTSアワード、日本直販プレゼンツ ショートドラマ企画コンテスト
募集期間：2026年8月1日（土）午後2：00開始
※応募締切は各部門によって異なる
応募方法・詳細：SSFF ＆ ASIA 2027 作品募集ページで公開
発表方法：ライブアクション部門、ノンフィクション部門、アニメーション部門の入選候補作（ショートリスト）は各応募月の翌々月末にウェブサイトで発表。最終入選作品は2027年4月末までにウェブサイトで発表予定
※BRANDED SHORTSは発表タイミングが異なる
【SSFF2026】アワードセレモニーの模様 テーマは『シネマエンジニアリング』
今回募集するのは、27年の米アカデミー賞短編部門へのノミネートにつながるライブアクション、ノンフィクション、アニメーションの3部門をはじめ、東京都と実施する「Cinematic Tokyo部門」、25歳以下の監督を対象とした「U-25プロジェクト」、短編小説を募集する「BOOK SHORTSアワード」、「日本直販プレゼンツ ショートドラマ企画コンテスト」、「BRANDED SHORTS」の全8部門・プロジェクト。映画祭グランプリには、映画監督ジョージ・ルーカス氏の名を冠した「ジョージ・ルーカスアワード」が贈られる。
映画祭は「アカデミー賞公認の映画祭だからこそ実現する、クリエイターが映画・映像・動画界のスターダムの座をつかむプラットフォームとして2027年に向けて多くの才能と出会い、発信できることを期待しています」としている。
募集概要は以下の通り。
募集部門：ライブアクション部門（インターナショナル／アジア インターナショナル／ジャパン）、ノンフィクション部門、アニメーション部門、Cinematic Tokyo部門、U-25プロジェクト、BRANDED SHORTS、BOOK SHORTSアワード、日本直販プレゼンツ ショートドラマ企画コンテスト
募集期間：2026年8月1日（土）午後2：00開始
※応募締切は各部門によって異なる
応募方法・詳細：SSFF ＆ ASIA 2027 作品募集ページで公開
発表方法：ライブアクション部門、ノンフィクション部門、アニメーション部門の入選候補作（ショートリスト）は各応募月の翌々月末にウェブサイトで発表。最終入選作品は2027年4月末までにウェブサイトで発表予定
※BRANDED SHORTSは発表タイミングが異なる