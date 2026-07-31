ライフルを構えるアン・ハサウェイも『オークストリートの異変』IMAX・4DX・SCREENX版ポスター解禁 ユアン＆愛犬の特別映像も
アン・ハサウェイ主演、ユアン・マクレガー共演の映画『オークストリートの異変』より、プレミアムラージフォーマットポスター3種と、ユアン＆愛犬コンビが見どころを語る特別映像が解禁された。
【動画】ユアン・マクレガーと愛犬が見どころを解説！ 『オークストリートの異変』特別映像
ティザー映像公開時から、その正体がほとんど明かされないミステリアスな世界観で映画ファンの注目を集めてきた本作。続く本予告では、突如街に現れた恐竜たちに“普通の家族”が家にある武器を手に立ち向かう姿が描かれ、話題を呼んだ。
製作プロデューサーを務めるのは、社会現象を巻き起こした『クローバーフィールド／HAKAISHA』を皮切りに、数々の話題作を手がけてきたJ.J.エイブラムス。メガホンをとるのは、『イット・フォローズ』などで知られるデヴィッド・ロバート・ミッチェル。本作で初の大作映画に挑む。
今回、各種プレミアムラージフォーマットでの上映が決定している本作より、IMAX、4DX、SCREENXの日本版ポスターが解禁された。
【IMAX】版は、主人公一家・プラット家の4人が屋根の上から変わり果てた街を見渡すビジュアル。かつて平穏な日々を過ごした見慣れた街並みの跡には深い森が広がり、その中には超大型恐竜や翼竜類の姿が見える。雄大な恐竜と立ちすくむ4人の対比が印象的で、巨大な湾曲スクリーンと高解像度の映像、迫力ある立体音響で恐竜の圧倒的なスケールを体感できる「Filmed for IMAX」作品ならではのポスターに仕上がっている。
【4DX】版は、霧深い街中で鋭い牙を持つ大型恐竜に追い詰められる“普通の家族”を描いた、話題の海外版本ポスターを生かしたデザイン。座席の激しい振動や風、水しぶきによって、ハラハラドキドキの逃走劇をアトラクション感覚で疑似体験できる4DXならではの臨場感を期待させるビジュアルとなっている。
【SCREENX】版は、アン・ハサウェイ演じる母・デニースが大型肉食恐竜に向かってライフルを構える姿を切り取ったビジュアル。家族を守ろうとする彼女の覚悟が伝わる一枚だ。正面だけでなく左右にも広がる3面スクリーンによって、恐竜に四方を囲まれるパニック感を体感できるSCREENXとの親和性の高さを感じさせる。
あわせて、主人公一家の父グレッグを演じたユアン・マクレガーと、劇中で家族の一員として恐竜との戦いに身を投じる愛犬スターバックが、本作の見どころを紹介する特別映像も到着した。
「今作のテーマはチームワーク。大切なのは行動を共にすること」と作品を紹介するユアンに対し、スターバックがツッコミを入れるようにコメントを差し込む姿は息もぴったり。本編の壮絶なシーンの合間には、「お前はいい子だ」とユアンが優しく語りかける場面も収められており、ユーモラスな掛け合いとのギャップが印象的な特別映像となっている。
映画『オークストリートの異変』は、8月14日より日米同時公開。
【動画】ユアン・マクレガーと愛犬が見どころを解説！ 『オークストリートの異変』特別映像
ティザー映像公開時から、その正体がほとんど明かされないミステリアスな世界観で映画ファンの注目を集めてきた本作。続く本予告では、突如街に現れた恐竜たちに“普通の家族”が家にある武器を手に立ち向かう姿が描かれ、話題を呼んだ。
今回、各種プレミアムラージフォーマットでの上映が決定している本作より、IMAX、4DX、SCREENXの日本版ポスターが解禁された。
【IMAX】版は、主人公一家・プラット家の4人が屋根の上から変わり果てた街を見渡すビジュアル。かつて平穏な日々を過ごした見慣れた街並みの跡には深い森が広がり、その中には超大型恐竜や翼竜類の姿が見える。雄大な恐竜と立ちすくむ4人の対比が印象的で、巨大な湾曲スクリーンと高解像度の映像、迫力ある立体音響で恐竜の圧倒的なスケールを体感できる「Filmed for IMAX」作品ならではのポスターに仕上がっている。
【4DX】版は、霧深い街中で鋭い牙を持つ大型恐竜に追い詰められる“普通の家族”を描いた、話題の海外版本ポスターを生かしたデザイン。座席の激しい振動や風、水しぶきによって、ハラハラドキドキの逃走劇をアトラクション感覚で疑似体験できる4DXならではの臨場感を期待させるビジュアルとなっている。
【SCREENX】版は、アン・ハサウェイ演じる母・デニースが大型肉食恐竜に向かってライフルを構える姿を切り取ったビジュアル。家族を守ろうとする彼女の覚悟が伝わる一枚だ。正面だけでなく左右にも広がる3面スクリーンによって、恐竜に四方を囲まれるパニック感を体感できるSCREENXとの親和性の高さを感じさせる。
あわせて、主人公一家の父グレッグを演じたユアン・マクレガーと、劇中で家族の一員として恐竜との戦いに身を投じる愛犬スターバックが、本作の見どころを紹介する特別映像も到着した。
「今作のテーマはチームワーク。大切なのは行動を共にすること」と作品を紹介するユアンに対し、スターバックがツッコミを入れるようにコメントを差し込む姿は息もぴったり。本編の壮絶なシーンの合間には、「お前はいい子だ」とユアンが優しく語りかける場面も収められており、ユーモラスな掛け合いとのギャップが印象的な特別映像となっている。
映画『オークストリートの異変』は、8月14日より日米同時公開。