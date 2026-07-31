新恋人噂のニコール・キッドマン、ゴールドのシアードレスでプレミアに
映画『ムーラン・ルージュ』などに出演するニコール・キッドマンが、ドラマシリーズ『特殊作戦部隊：ライオネス』シーズン3のプレミアに、ゴールドのシアーなドレス姿で来場した。キース・アーバンとの電撃離婚でも注目を集めた彼女は最近、投資家男性とのロマンスが取り沙汰されている。
【写真】ゴールドのシアードレスで登場したニコール・キッドマン（全身ショット）
現地時間7月29日、ニューヨークでドラマ『特殊作戦部隊:ライオネス』シーズン3のプレミアイベントが開催され、ニコールがゾーイ・サルダナ、ライズラ・デ・オリヴェイラ、ジル・ワグナーら共演者とともに来場。グレーのカーペットが敷かれた会場で、華やかな姿を披露した。
この日ニコールは、フェンディ・クチュールの繊細なレースのチュニックに白のパンツを合わせたエレガントな装いで登場。キャスト陣とともに人気シリーズの新シーズン公開を祝った。
ニコールは昨年9月、19年間連れ添ったカントリー歌手のキース・アーバンとの電撃離婚を発表し、今年1月に離婚が成立。そんななか先日、プライベート・エクイティ会社を経営する投資家マイケル・ラインシュタインとのロマンスが報じられた。
Page Sixによると、今月半ばにイタリア・ポルトフィーノのホテルで、二人の親密な様子がキャッチされた。ネイビーのポロシャツとハーフパンツ姿のマイケルが、クリーム色の艶やかなキャミソールとスカートのセットアップに身を包んだニコールに見送られる様子が、写真に撮られている。
【写真】ゴールドのシアードレスで登場したニコール・キッドマン（全身ショット）
現地時間7月29日、ニューヨークでドラマ『特殊作戦部隊:ライオネス』シーズン3のプレミアイベントが開催され、ニコールがゾーイ・サルダナ、ライズラ・デ・オリヴェイラ、ジル・ワグナーら共演者とともに来場。グレーのカーペットが敷かれた会場で、華やかな姿を披露した。
ニコールは昨年9月、19年間連れ添ったカントリー歌手のキース・アーバンとの電撃離婚を発表し、今年1月に離婚が成立。そんななか先日、プライベート・エクイティ会社を経営する投資家マイケル・ラインシュタインとのロマンスが報じられた。
Page Sixによると、今月半ばにイタリア・ポルトフィーノのホテルで、二人の親密な様子がキャッチされた。ネイビーのポロシャツとハーフパンツ姿のマイケルが、クリーム色の艶やかなキャミソールとスカートのセットアップに身を包んだニコールに見送られる様子が、写真に撮られている。