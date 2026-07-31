JO1、全米デビューEP『ANIMAL』先行配信曲「WHATCHA DOIN」のMV公開！
グローバルボーイズグループ・JO1の全米デビュー作として10月2日（現地時間）にリリースするUSオリジナルEP『ANIMAL』より、先行配信曲「WHATCHA DOIN」のMUSIC VIDEOが公開された。
【動画】圧巻のダンスパフォーマンスを披露！ JO1「WHATCHA DOIN」MUSIC VIDEO
『ANIMAL』は、音楽業界最高峰のグラミー賞を複数回受賞している世界的音楽プロデューサー／ソングライターDem Jointz（デム・ジョインツ）が収録される全6曲のプロデュースを担当。JO1の全米デビューを飾る作品として、多彩な魅力を詰め込んだ一作となっている。
先行配信曲としてリリースされた「WHATCHA DOIN」は、リズミカルなビートと軽快なサウンドが自然と身体を揺らすアッパーチューンで、楽曲全体に散りばめられた「What you doin？（何してるの？）」というキャッチーなフレーズが、「何してるの？ さあ、動き出そうぜ」とリスナーをポジティブに⿎舞し、世界へ向かって挑戦するJO1のエネルギーと高揚感を感じられる一曲だ。
7月24日に音源先行配信がスタートすると、各音楽配信サービスにおいて、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシアをはじめとする東南アジア各国で、30を超えるプレイリストに続々とリストインしている。
MVでは蛇を彷彿とさせるダンサーたちのパフォーマンスをはじめ、JO1メンバーの鍛え上げられた肉体とワイルドな表情で力強さを表現。その一方で、妖しくこちらを見つめる芸妓の視線や金屏風といった伝統的なモチーフを取り入れ、格式高い空間でのパフォーマンスを展開。JO1が持つ野生的な魅力が、気高く張り詰めた規律と共存していることを示唆する映像作品に仕上がっている。
振付には、「何しているんだい？」と問いかけるようなキャッチーな仕草が印象的に繰り返され、全身をフルに使った力強いダンスとダイナミックなフォーメーションを展開。圧巻のダンスパフォーマンスが見どころ。今後公開される楽曲や映像作品への期待を一層高める、まさに新章のスタートにふさわしいMVとなっている。
JO1のUSオリジナルEP『ANIMAL』は、10月2日（現地時間）発売。
2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR ‘ANIMAL’スケジュールは以下の通り。
10月2日 トロント：Danforth Music Hall
10月4日 ニューヨーク：Terminal 5
10月6日 シカゴ：Copernicus Center
10月8日 サンフランシスコ：The Warfield
10月11日 ロサンゼルス：The Novo
【動画】圧巻のダンスパフォーマンスを披露！ JO1「WHATCHA DOIN」MUSIC VIDEO
『ANIMAL』は、音楽業界最高峰のグラミー賞を複数回受賞している世界的音楽プロデューサー／ソングライターDem Jointz（デム・ジョインツ）が収録される全6曲のプロデュースを担当。JO1の全米デビューを飾る作品として、多彩な魅力を詰め込んだ一作となっている。
7月24日に音源先行配信がスタートすると、各音楽配信サービスにおいて、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシアをはじめとする東南アジア各国で、30を超えるプレイリストに続々とリストインしている。
MVでは蛇を彷彿とさせるダンサーたちのパフォーマンスをはじめ、JO1メンバーの鍛え上げられた肉体とワイルドな表情で力強さを表現。その一方で、妖しくこちらを見つめる芸妓の視線や金屏風といった伝統的なモチーフを取り入れ、格式高い空間でのパフォーマンスを展開。JO1が持つ野生的な魅力が、気高く張り詰めた規律と共存していることを示唆する映像作品に仕上がっている。
振付には、「何しているんだい？」と問いかけるようなキャッチーな仕草が印象的に繰り返され、全身をフルに使った力強いダンスとダイナミックなフォーメーションを展開。圧巻のダンスパフォーマンスが見どころ。今後公開される楽曲や映像作品への期待を一層高める、まさに新章のスタートにふさわしいMVとなっている。
JO1のUSオリジナルEP『ANIMAL』は、10月2日（現地時間）発売。
2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR ‘ANIMAL’スケジュールは以下の通り。
10月2日 トロント：Danforth Music Hall
10月4日 ニューヨーク：Terminal 5
10月6日 シカゴ：Copernicus Center
10月8日 サンフランシスコ：The Warfield
10月11日 ロサンゼルス：The Novo