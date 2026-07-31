性加害疑惑のジャレッド・レト、ジェームズ・ガン監督＆ディラン・スプラウスの2018年の警鐘に注目集まる
BBCのドキュメンタリーで、未成年者を含む複数の女性から性加害を告発されたジャレッド・レト。俳優のディラン・スプラウスと『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の監督ジェームズ・ガンが、2018年にジャレッドについて警鐘を鳴らしていた過去の投稿に注目が集まっている。
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今年、妻でモデルのバーバラ・パルヴィンとの間に第1子となる女の子を授かったディラン。JustJaredによると、バーバラとの交際を始めたばかりだった2018年、ツイッター（現X）で「おいジャレッド・レト、18歳から25歳までの女性モデル全員にDMを送っているのか？ 成功率はどれくらいだよ」と投稿。
これに対し、ガン監督は「彼はインターネット上で、18歳から始めているのか？」と返信。同サイトはこの発言について、ジャレッドが未成年者をターゲットにしていることを非難しているようだったとしている。ガン監督のツイートはすでに削除されたようだが、ディランの投稿は現在も残っている。
映画『ダラス・バイヤーズクラブ』でアカデミー賞助演男優賞を受賞し、バンド「Thirty Seconds to Mars」のフロントマンとしても活躍するジャレッドは、現地時間7月29日にBBCが放送したドキュメンタリー『Jared Leto： Hollywood’s Dark Secret（原題）』で、被害当時16〜19歳だった4人を含む10人の女性から、性加害や不適切な行為を受けたと告発された。
BBCでは彼女たちの告発を裏付ける証言や、写真やメッセージといった証拠も確認しているといい、ドキュメンタリーにはジャレッドのバンドの元スタッフの男性も登場。ジャレッドが10代の少女たちを楽屋やレコーディング中の自宅に招き入れ、不適切な態度を取っていたことに不快感を覚えていたと証言している。
なお、ジャレッドは代理人を通じて声明を発表し、「私は人生で一度も人に性的暴行を加えたことはない。これらの主張は完全かつ疑いようのない虚偽だ」と、疑惑を否定している。
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映画『ダラス・バイヤーズクラブ』でアカデミー賞助演男優賞を受賞し、バンド「Thirty Seconds to Mars」のフロントマンとしても活躍するジャレッドは、現地時間7月29日にBBCが放送したドキュメンタリー『Jared Leto： Hollywood’s Dark Secret（原題）』で、被害当時16〜19歳だった4人を含む10人の女性から、性加害や不適切な行為を受けたと告発された。
BBCでは彼女たちの告発を裏付ける証言や、写真やメッセージといった証拠も確認しているといい、ドキュメンタリーにはジャレッドのバンドの元スタッフの男性も登場。ジャレッドが10代の少女たちを楽屋やレコーディング中の自宅に招き入れ、不適切な態度を取っていたことに不快感を覚えていたと証言している。
なお、ジャレッドは代理人を通じて声明を発表し、「私は人生で一度も人に性的暴行を加えたことはない。これらの主張は完全かつ疑いようのない虚偽だ」と、疑惑を否定している。