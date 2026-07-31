「え？」「どうなっちゃうの」欧州から届いた、世界のサッカー界を揺るがす“衝撃の一報”に日本ファンも困惑！「百年構想より先にW杯が…」
FIFA（国際サッカー連盟）の大会運営を巡る“売却計画”が波紋を広げている。
欧州サッカー連盟（UEFA）は７月30日、加盟する全55協会がFIFA主催大会をボイコットする方針を全会一致で決定したと発表。これを受け、日本のファンからも驚きや困惑の声が相次いでいる。
発端となったのは、英紙『The Times』が報じたFIFAの新たな構想だ。同紙によれば、FIFAはワールドカップや女子ワールドカップ、クラブワールドカップなどを実質的に運営する子会社を設立し、自らが過半数の株式を保有する一方、20〜30％を民間投資家へ売却する計画を進めているという。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に対する批判も広がっているこの報道に対し、UEFAも強く反発。加盟する55協会が一致してFIFA主催大会のボイコット方針を決めたことを公表し、声明では「ワールドカップは売り物ではない」と断言。サッカー界最大の大会を投資対象とする動きに、断固反対する姿勢を鮮明にした。
世界のサッカー界を揺るがす衝撃的な決定は、日本にも瞬く間に伝わった。SNS上では、「え？」「うわぁ…どうなっちゃうの？これ」「とんでもない事になってきた」「腹立たしいな」「日本の百年構想より先にW杯がなくなりそう」といったコメントが続出。世界最高峰の舞台の将来を不安視する声が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「マジですごいわ」すでに10年前…FIFA会長の“正体”を見抜いていた英レジェンドに称賛の嵐「みんなが気付くずっと前だよ」「先見の明があった」
欧州サッカー連盟（UEFA）は７月30日、加盟する全55協会がFIFA主催大会をボイコットする方針を全会一致で決定したと発表。これを受け、日本のファンからも驚きや困惑の声が相次いでいる。
発端となったのは、英紙『The Times』が報じたFIFAの新たな構想だ。同紙によれば、FIFAはワールドカップや女子ワールドカップ、クラブワールドカップなどを実質的に運営する子会社を設立し、自らが過半数の株式を保有する一方、20〜30％を民間投資家へ売却する計画を進めているという。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に対する批判も広がっているこの報道に対し、UEFAも強く反発。加盟する55協会が一致してFIFA主催大会のボイコット方針を決めたことを公表し、声明では「ワールドカップは売り物ではない」と断言。サッカー界最大の大会を投資対象とする動きに、断固反対する姿勢を鮮明にした。
世界のサッカー界を揺るがす衝撃的な決定は、日本にも瞬く間に伝わった。SNS上では、「え？」「うわぁ…どうなっちゃうの？これ」「とんでもない事になってきた」「腹立たしいな」「日本の百年構想より先にW杯がなくなりそう」といったコメントが続出。世界最高峰の舞台の将来を不安視する声が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「マジですごいわ」すでに10年前…FIFA会長の“正体”を見抜いていた英レジェンドに称賛の嵐「みんなが気付くずっと前だよ」「先見の明があった」