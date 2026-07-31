メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ主演、人気映画の続編『プラダを着た悪魔2』が、2026年8月7日（金）よりディズニープラスで見放題独占配信されることが決定した。

2006年公開の『プラダを着た悪魔』から20年ぶりの続編として、2026年5月1日に日本公開を迎えた本作。7月31日時点で国内累計興行収入54.9億円、観客動員数363万人を記録し、洋画・邦画を問わず、2026年公開の実写映画として初めて興収50億円を突破した。前作との「大ヒット記念イッキミ上映」も各地で盛況となるなど、公開後もロングランヒットを続けている。

物語の舞台は、デジタル化によって大きな変化を迎えた出版・ファッション業界。ファッション誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダと、その右腕であるナイジェルが危機に直面するなか、かつてミランダのアシスタントを務めたアンドレア、通称アンディが再び「ランウェイ」へ戻ってくる。

そこに現れるのが、アンディの元同僚エミリー。今やラグジュアリーブランドの幹部となった彼女は、「ランウェイ」の存続を左右する重要人物となっていた。ミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェル、それぞれの夢と野望がぶつかり合い、物語は思わぬ結末へと向かっていく。

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前作へのオマージュを随所に散りばめながら、現代の働き方や変わりゆくメディア業界を描いた本作。キャラクターたちの20年後のドラマに加え、時代を彩るハイブランドのファッションも大きな見どころとなっている。

監督は前作に続いてデヴィッド・フランケル、脚本もアライン・ブロッシュ・マッケンナが続投。メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチをはじめ、ケネス・ブラナー、シモーヌ・アシュリー、ジャスティン・セロー、ルーシー・リュー、ポーリーン・シャラメらが出演している。

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映画『プラダを着た悪魔2』は、2026年8月7日（金）よりディズニープラスで見放題独占配信。