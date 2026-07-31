『刀剣乱舞 ‐ ICE BLADE ‐』描き下ろしビジュアル公開 アリーナ席確約チケット受付開始
10月3日・4日に開催されるアイスショー『刀剣乱舞 ‐ ICE BLADE ‐』より、描き下ろしキャラクタービジュアル「刀剣男士 イメージオンアイスver.」が解禁。あわせて、アリーナ席確約チケット抽選の受付がスタートした。
【写真】描き下ろしの刀剣男士たちがカッコいい『刀剣乱舞 ‐ ICE BLADE ‐』キャラビジュアル
本公演は、『刀剣乱舞』シリーズ初となるアイスショー。無良崇人、田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターと、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が八振りの刀剣男士として出演し、スケーティングによる身体表現と声優陣による声の芝居を融合させた、新たな『刀剣乱舞』の表現に挑む。
さらに、アイスショーオリジナルキャラクター「氷の精霊」として、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀メダリストの坂本花織が出演することも発表されている。
このたび、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』のスタッフが本公演のために描き下ろした「刀剣男士 イメージオンアイスver.」が解禁された。アイススケートならではのスピード感や氷のきらめきを感じさせるビジュアルには、三日月宗近、加州清光、大和守安定、山姥切国広、膝丸、へし切長谷部、鶴丸国永、山姥切長義と、物語に登場する八振りの刀剣男士が勢ぞろい。銀盤を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」を表現している。
また、本日7月31日正午から、アリーナ席確約チケットの抽選受付が始まった。アリーナ席確約チケットは、全席指定チケットを購入・入金済みの人を対象に、アリーナエリアでの観覧を確約する追加オプションとなる。
当選した場合は、購入済みの全席指定チケット代1万9000円に加え、4000円を追加で支払う。落選した場合でも、通常の全席指定チケットでそのまま入場できる。チケットの詳細や抽選申込方法は、公式サイトで確認できる。
なお、抽選申込がアリーナ席の定員に達しなかった場合は、アリーナ席確約チケットを申し込んでいない来場者がアリーナ席に配席される場合がある。
さらに、本公演では8月30日正午よりチケットのリセールを実施する。当選者は、購入したチケットを受け取るほか、リセールへの出品も可能。リセールに出品できるのは、「申込者全員分」または「同行者分」のいずれかとなる。リセール期間や出品方法の詳細は、後日公式サイトで案内される。
アイスショー『刀剣乱舞 ‐ ICE BLADE ‐』は、10月3日・4日東京・国立代々木競技場 第一体育館にて上演。
【写真】描き下ろしの刀剣男士たちがカッコいい『刀剣乱舞 ‐ ICE BLADE ‐』キャラビジュアル
本公演は、『刀剣乱舞』シリーズ初となるアイスショー。無良崇人、田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターと、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が八振りの刀剣男士として出演し、スケーティングによる身体表現と声優陣による声の芝居を融合させた、新たな『刀剣乱舞』の表現に挑む。
このたび、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』のスタッフが本公演のために描き下ろした「刀剣男士 イメージオンアイスver.」が解禁された。アイススケートならではのスピード感や氷のきらめきを感じさせるビジュアルには、三日月宗近、加州清光、大和守安定、山姥切国広、膝丸、へし切長谷部、鶴丸国永、山姥切長義と、物語に登場する八振りの刀剣男士が勢ぞろい。銀盤を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」を表現している。
また、本日7月31日正午から、アリーナ席確約チケットの抽選受付が始まった。アリーナ席確約チケットは、全席指定チケットを購入・入金済みの人を対象に、アリーナエリアでの観覧を確約する追加オプションとなる。
当選した場合は、購入済みの全席指定チケット代1万9000円に加え、4000円を追加で支払う。落選した場合でも、通常の全席指定チケットでそのまま入場できる。チケットの詳細や抽選申込方法は、公式サイトで確認できる。
なお、抽選申込がアリーナ席の定員に達しなかった場合は、アリーナ席確約チケットを申し込んでいない来場者がアリーナ席に配席される場合がある。
さらに、本公演では8月30日正午よりチケットのリセールを実施する。当選者は、購入したチケットを受け取るほか、リセールへの出品も可能。リセールに出品できるのは、「申込者全員分」または「同行者分」のいずれかとなる。リセール期間や出品方法の詳細は、後日公式サイトで案内される。
アイスショー『刀剣乱舞 ‐ ICE BLADE ‐』は、10月3日・4日東京・国立代々木競技場 第一体育館にて上演。