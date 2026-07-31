向井理主演『MR ‐医薬情報担当者‐』新キャストに要潤、Aぇ! group正門良規、豊原功補ら登場
向井理が主演する10月4日放送・配信スタートの『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』（WOWOW）より、共演キャストとして、要潤、正門良規（Aぇ！ group）、豊原功補、酒向芳、松尾諭、升毅、渡辺真起子、武田玲奈、川島潤哉、佐野泰臣、森田想、野添義弘の出演が発表。併せて、ポスタービジュアルと特報が解禁された。
【動画】向井理主演『MR ‐医薬情報担当者‐』特報映像
原作は、作家・医師として活躍する医療ミステリーの名手・久坂部羊による小説「MR」。医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供・収集して適正使用を推進する、製薬会社のいわば営業職・MRを主人公に、医療現場と製薬業界の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描いた新しい「医療ドラマ」だ。
主演を務めるのは向井理。患者、医師、製薬会社の狭間で揺れ動きながら、“患者ファースト”という自らの信念を貫こうとするMR・紀尾中正樹役を熱演する。
この度、共演陣が解禁。紀尾中の元同期で、外資のライバル社「タウロス」に所属し、徹底的な営利主義を貫くMR・鮫島淳役に要潤。「天保薬品」の新人MRで、紀尾中を理想のMRとして慕う市橋和巳役に、WOWOWドラマ初出演となる正門良規（Aぇ! group）。元MRで、かつて紀尾中の直属の上司だった「天保薬品」執行役員・営業本部長の五十川和彦役に豊原功補。
さらに、紀尾中が関わっていくことになる医師役に酒向芳、松尾諭、升毅。「天保薬品」の常務取締役に渡辺真起子、営業所MRメンバーに武田玲奈、川島潤哉、佐野泰臣。そして紀尾中が間接的に関わっていくことになる患者とその家族に森田想、野添義弘。個性あふれる実力派俳優陣に注目だ。
併せて、ポスタービジュアルと特報も解禁。
ポスタービジュアルには、患者に直接接することが出来ないMRの紀尾中が、病室のガラス越しに、自社のがん治療薬「ノベルマ」の投与を受ける患者を見つめる姿が。患者へ真っ直ぐな眼差しを向ける紀尾中の表情からは、MRとしての使命感や命と向き合う覚悟、患者を救いたいという強い思いが伝わってくる。治療の現場を支えながらも、決して医療行為に介入することは出来ないMRという仕事を、ガラス一枚を隔てた構図で象徴的に表現したビジュアルになっている。
特報映像には、今回発表されたキャスト陣も登場。紀尾中がMRとして葛藤する姿や、医師や患者、製薬会社の面々それぞれの思惑が交錯する様子を、緊迫感たっぷりに映し出す。WOWOWドラマの劇伴音楽初登板となるインストゥルメンタル・バンドjizueによる、疾走感と繊細さが共存する音楽がサスペンスとヒューマンドラマ両方の世界観を下支えしている。
連続ドラマW『MR ‐医薬情報担当者‐』は、WOWOWにて10月4日22時より放送・配信スタート（全5話／第1話無料放送）。
【動画】向井理主演『MR ‐医薬情報担当者‐』特報映像
原作は、作家・医師として活躍する医療ミステリーの名手・久坂部羊による小説「MR」。医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供・収集して適正使用を推進する、製薬会社のいわば営業職・MRを主人公に、医療現場と製薬業界の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描いた新しい「医療ドラマ」だ。
この度、共演陣が解禁。紀尾中の元同期で、外資のライバル社「タウロス」に所属し、徹底的な営利主義を貫くMR・鮫島淳役に要潤。「天保薬品」の新人MRで、紀尾中を理想のMRとして慕う市橋和巳役に、WOWOWドラマ初出演となる正門良規（Aぇ! group）。元MRで、かつて紀尾中の直属の上司だった「天保薬品」執行役員・営業本部長の五十川和彦役に豊原功補。
さらに、紀尾中が関わっていくことになる医師役に酒向芳、松尾諭、升毅。「天保薬品」の常務取締役に渡辺真起子、営業所MRメンバーに武田玲奈、川島潤哉、佐野泰臣。そして紀尾中が間接的に関わっていくことになる患者とその家族に森田想、野添義弘。個性あふれる実力派俳優陣に注目だ。
併せて、ポスタービジュアルと特報も解禁。
ポスタービジュアルには、患者に直接接することが出来ないMRの紀尾中が、病室のガラス越しに、自社のがん治療薬「ノベルマ」の投与を受ける患者を見つめる姿が。患者へ真っ直ぐな眼差しを向ける紀尾中の表情からは、MRとしての使命感や命と向き合う覚悟、患者を救いたいという強い思いが伝わってくる。治療の現場を支えながらも、決して医療行為に介入することは出来ないMRという仕事を、ガラス一枚を隔てた構図で象徴的に表現したビジュアルになっている。
特報映像には、今回発表されたキャスト陣も登場。紀尾中がMRとして葛藤する姿や、医師や患者、製薬会社の面々それぞれの思惑が交錯する様子を、緊迫感たっぷりに映し出す。WOWOWドラマの劇伴音楽初登板となるインストゥルメンタル・バンドjizueによる、疾走感と繊細さが共存する音楽がサスペンスとヒューマンドラマ両方の世界観を下支えしている。
連続ドラマW『MR ‐医薬情報担当者‐』は、WOWOWにて10月4日22時より放送・配信スタート（全5話／第1話無料放送）。